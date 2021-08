El sentido homenaje de América para Mauro Viale

Decir Mauro Viale es decir América. Durante casi 25 años, fue el ámbito en el que desarrolló su estilo único e irrepetible de entender el periodismo Y a partir de hoy, toda esa forma de ser y de hacer quedó inmortalizada en el Estudio 2 del canal, que desde esta tarde lleva el nombre de Mauro Viale. En un emotivo acto transmitido en dúplex por América y A 24, directivos, periodistas, familiares y fundamentalmente amigos, honraron la memoria del periodista que falleció el pasado 11 de abril.

En la víspera del día en el que hubiera cumplido 74 años, Guillermo Andino fue el encargado de conducir el homenaje a Mauro, que contó con la presencia de su viuda, Leonor Schwadron y su hijo Jonathan. Por el lado del canal estuvieron Daniel Vila, Gabriel Hochbaum y Liliana Parodi; y algunas de las caras más visibles de la señal de Palermo, como Luis Ventura, Mariano Iúdica y Mariano Yezze, quienes compartieron buena parte de su trayectoria profesional junto a Mauro.

“Hemos aprendido muchísimo de Mauro: conducción, producción y las dos cosas juntas: producir un programa en el aire”, presentó Andino, resumiendo en una frase el perfil periodístico de Viale. “Fue un periodista de raza, con una particularidad que no logran muchos: cuando decís su nombre, sabés de quién estás hablando: ‘Mauro en América’. ‘¿Lo viste a Mauro’”, ejemplificó el conductor de Es por ahí, aunque hizo una salvedad: “Nosotros lo cargábamos al final, le decíamos que ya no era Mauro sino el papá de Joni”, bromeó para dar pie a su hijo, que estaba visiblemente emocionado.

Luego de pedir disculpas por su emoción, Jonathan saludó a todos y se detuvo en la presencia de Yezze para contar uno de sus más sentidos recuerdos de su infancia. “Estábamos horas en la oficina y él producía, un loco de la producción. Yo tenía ocho diez años, y mamaba todo esto. Gracias de verdad por este homenaje para él”, señaló. También conmovida, Leonor agradeció el homenaje a su compañero de más de cincuenta años. “Ha dado tanto a esta casa, lo mejor de sí, toda su pasión y toda su creatividad. Por eso hay tanta gente que aprendió de él. Fue un modelo”, destacó.

Liliana Parodi, directora de contenidos del Grupo América, fue otra de las que no pudo contener la emoción: “Es la vida que nos pasa. Desde 1997 transitamos juntos, desde Mediodía con Mauro hasta ese llamado terrible de (Luis) Ventura aquella noche, que me lo dijo y todos quedamos así como quedamos”, afirmó Parodi y destacó que ellos estaban en representación de toda la familia de América, que por restricciones de la pandemia no pudieron estar presentes. “Todos hemos trabajado en algún momento con Mauro y la palabra que lo identifica y que vamos a recordar siempre es ‘pasión’: no hay manera que esto exista sin la pasión que Mauro ponía”, concluyó.

Fuente: Infobae