Fuerte cruce entre Karina La Princesita y Rocío Marengo por el baile con sus madres

“Rocío Marengo, te banco siempre, peor no te metas con Moni, la mamá de karina La Princesita”. El mensaje de una usuaria de Twitter desató una pelea virtual entre las participantes de La Academia.

Ocurre que en la gala del martes por la noche, la actriz bailó la salsa en trío con su madre y criticó al aire el puntaje que había recibido la cantante -que también invitó a su mamá a la pista de ShowMatch-. La diferencia en el resultado final fue mínima, tan solo de dos puntos: Karina obtuvo 27, mientras que Marengo sumó 25.

Si bien la cantante no había visto que su compañera de certamen criticó la performance de su mamá, se enteró a través de la usuaria de Twitter, y le preguntó a Marengo qué es lo que había sucedido. “Te usé como ejemplo porque me pareció que no podía haber tanta diferencia entre nuestros bailes. Ángel te puso un 9 a vos y un 7 a mí. ¡Fue muy injusto!”, consideró la actriz y remarcó que su problema era con el jurado del certamen. “No es con vos y menos con tu mamá, que lo hizo bárbaro”, agregó Rocío y mencionó la cuenta oficial de Ángel de Brito, a quien le escribió: “¡Culpa tuya!”.

De inmediato, el periodista le respondió y aseguró: “Hacete cargo. Tirás la piedra y escondés la mano. A mí lo de La Princesita y la reina madre me gustó más que lo tuyo”. Pero su contestación no conformó a la actriz, quien resaltó que la suya había hecho “dos trucos, muchas secuencias y enlaces”. “La mamá de Karina se perdió -enfatizó usando mayúsculas- (y lo reconoció cuando culpó a la cámara). Además, la madre de Karina es re joven y mamá está cerca de la abuela de Cande”, consideró.

Ya enterada de lo sucedido, Karina La Princesita le pidió a su compañera que “bajara un cambio”. “Y con mi mamá no te metas”, señaló la cantante y aclaró que fue ella quien se perdió durante la performance de la salsa en trío. “No da que te pongas a comparar a dos personas mayores, Rocío. Tanto lío por dos puntitos. Y podés expresarte sin faltar el respeto a las madres que demasiado hicieron por nosotras en esta oportunidad. Decir que bailó enyesada es de atrevida”, agregó la artista destacando la crítica que había hecho Marengo.

“¿Te perdiste y te parece que un 9 es correcto?”, retrucó la actriz. “¡También ponete en el lugar de los que nos matamos y nunca alcanza! ¡A vos, desde que te enojaste con el jurado, te regalan nota! Venimos preparando dos coreografías todas las semanas. ¡El duelo no es joda!”, enfatizó.

Y Karina no se quedó atrás en su respuesta. “La vez que compartimos gala te perdiste. ¿Te acordás? ¡Y te pusieron un notón! Me lo confesaste. Yo me di cuenta también y yo no dije nada”, destacó la cantante marcando “la diferencia” entre ellas. “Siento que no hacía falta decir que (mi mamá) bailó enyesada. Solo eso. Lo demás, no me meto. Gracias, compa”, finalizó Karina La Princesita dando por concluida la pelea con Rocío Marengo.

Fuente: Infobae