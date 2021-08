Destacan el avance de la vacunación casa por casa en Bahía

Maximiliano Núñez Fariña, titular de Región Sanitaria I, habló esta mañana con el equipo del programa “Hoy También”, que se emite por LA BRÚJULA 24. La vacunación casa por casa, el tema central de la charla.

Primero, el profesional se refirió al impacto de la combinación de dosis. “Cada organismo actúa de una manera distinta, yo me apliqué las dos dosis de Sputnik y no tuve ningún problema. Mi mujer se aplicó AstraZeneca y no la pasó bien cuando le dieron la primera dosis. De igual modo, lo importante es que haya más gente tenga el círculo completo”. Y dijo a modo de ejemplo que “hemos vacunado hasta ayer 41.416 personas con segundas dosis, es decir que la política estuvo apuntada a cerrar ciclos para que la gente tenga mayor inmunidad ante la posible llegada de la variante Delta”.

Vacunación casa por casa. “Ayer nos sorprendimos porque hicimos 142 aplicaciones, se hizo una recorrida por toda la zona de Vista Alegre para hacer un relevamiento de gente postrada o que no puede movilizarse. Y en ese contexto se hicieron 3 vacunaciones en domicilios particulares”

“Después, con el relevamiento a personas que no estaban inscriptas, vimos mucha gente que no tiene acceso a un teléfono o computadora, se los invitó a concurrir al vacunatorio y ahí se fue acomodando. En 4 horas se vacunaron 142 personas, creo que fue un número muy importante, sumado a lo que venimos haciendo a lo largo de la semana”.

“Por eso la estrategia del Gobierno es empezar a recorrer los barrios más vulnerables, porque no es que la gente no se quiere vacunar, muchas veces pasa por la falta de acceso a tecnología o no pueden dirigirse al centro”, indicó el especialista.

Barrios. “Venimos trabajando desde la Dirección con todo nuestro equipo con un recorrido importante en todos los barrios, tratamos de no decir cuál hasta unos días antes. Ahora veo que está empezando a llover y si venimos anticipando un barrio y no se dan las condiciones, hace que la gente no se pueda movilizar mucho. Hay muchos factores que tenemos en cuenta para recorrer un terreno”.