El mensaje de Lautaro para el debut del Inter

El Inter pone en marcha este sábado la defensa del título logrado la pasada temporada y lo hace sin sus goleadores: en la visita al Genoa no estarán ni Romelu Lukaku, vendido al Chelsea, ni Lautaro Martínez, quien debe una fecha de suspensión pero además está lesionado. Aunque no podrá dar el presente en San Siro, el Toro se expresó con optimismo antes del debut.

“El año pasado antes de comenzar el campeonato soñamos con terminar así, levantando la copa. Con mucho trabajo, con mucha humildad, con muchos momentos de esfuerzo, pero sobre todo con mucha responsabilidad y ganas de ganar, lo logramos”, escribió el bahiense en sus redes sociales, con una foto en la que se lo ve besando el trofeo de la Serie A.

Ganador de la Copa América tras su consagración en Italia, se espera que Lautaro gane incluso más protagonismo durante esta campaña. Y por lo pronto parece que ya asumió un rol más importante afuera de la cancha, sumando liderazgo positivo.

“Hoy comienza un nuevo campeonato, hoy comienza otro camino donde todos tenemos que estar unidos, los jugadores, el plantel, los hinchas y todas las personas que nos rodean, por un único objetivo para mantener al Inter lo más alto posible”, agregó Lautaro en su mensaje vía Instagram.

Lautaro estaría ok para la segunda fecha.

Afectado por una lesión muscular en el psoas, Lautaro sabía de antemano que no estaría en el debut vs. Genoa y no apuró los plazos de recuperación. No obstante, en Milán son optimistas con que puede estar la fecha que viene, previo al parate de Selecciones. Desde Ezeiza, Scaloni le sigue los pasos y está atento por si tiene que buscar reemplazo para el goleador de su ciclo.

