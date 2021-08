Milagro: un conocido abogado bahiense le ganó un juicio a ABSA

El drama de la falta de agua en Bahía Blanca se convirtió en una constante durante los últimos años. Decenas de miles de vecinos se resignaron, a sabiendas de que cada verano es un martirio, por la demora en las respuestas de las autoridades, sea cual fuere el gobierno de turno.

En los últimos meses, el conocido abogado bahiense Maximiliano Görg, llevó a la Justicia su inconveniente particular que viene padeciendo en su domicilio y, luego de un largo peregrinar, le ganó el juicio a ABSA, en un fallo inédito y que puede sentar precedente.

“Estoy contento porque después de mucho renegar, hubo un fallo de la Justicia que no es común en el marco de los servicios públicos y una sentencia que obliga a la empresa a prestar el servicio en este verano que será muy duro para todos”, explicó Görg, quien detalló que reside en el barrio Molina Campos.

Además, en su charla con el periodista Germán Sasso el letrado añadió que “después de realizar el trámite administrativo, se presentó el amparo y quedó en el Juzgado Civil y Comercial Nº 6, cuyo juez es el doctor Cristian Marrón”.

“En primer lugar ratificar la medida cautelar, que era la obligatoriedad de prestar el servicio de agua con todas las características y la prohibición de cobrar la factura hasta que el servicio se preste. Además, presentar un plan de contingencia en diez días para definir cómo se va a cumplir con el fallo en mi domicilio”, sostuvo en otro segmento de la entrevista radial.

El propio abogado recordó que “todo este planteo se hizo en octubre del año pasado, estamos en agosto y tenemos que pensar cómo hará ABSA para cumplir. Son 150 mil bahienses con este problema y ojalá todos puedan tener este mismo derecho, más allá de mi satisfacción personal, me tomé el trabajo de documentar cada reclamo”.

“Ante la inoperancia y la inutilidad, quedó todo claro, pero sé que no todos pueden hacer este trámite. Yo, por ejemplo, no pagué abogado. Lo que la Justicia no otorgó fue la multa, yo no pedía una reparación del daño que me generaron, pretendía una sanción de 4 millones de pesos que estaba donada mitad al Hospital Municipal y la otra al Italiano. Eso ya fue apelado, porque sino a ABSA siempre le va a convenir no darte agua y que al año resuelva el reclamo”, sostuvo Görg.

Consultado respecto hasta dónde tiene en mente llegar en caso de que no se cumpla con la sentencia, refirió: “Si la empresa desoye la resolución de la Justicia, no descarto hacer la denuncia penal contra el gerente comercial. Durante el último verano, con la cautelar, se pusieron a disposición. Hablo mal como prestadora de servicio, no es contra la gente”.

“Es una empresa que está hace 18 años y tiene la mitad de Bahía sin agua. Yo recomiendo que todos los bahienses hagan lo mismo que yo. De hecho hay personas que ya sufren la falta de suministro y a los que le dicen en un mensaje grabado que es por las altas temperaturas. Será un verano duro”, cerró Görg.