Así será la vacunación casa por casa en Bahía

Laureano Alimenti, Director Asociado de Región Sanitaria I, habló esta mañana con el periodista Germán Sasso, en LA BRÚJULA 24, sobre dos temas importantes: la variante Delta y el proceso de vacunación casa por casa que comenzará a implementarse en la ciudad.

Primer, respecto de la temible cepa de coronavirus, refirió que “tenemos en la provincia 44 casos confirmados, aunque por suerte no tenemos que lamentar la circulación comunitaria. 42 fueron viajeros internacionales, 2 son contactos estrechos de ellos y están supervisados. De hecho, 43 de ese total ya están finalizando su aislamiento”.

“Ayer tuvimos el ingreso de 1300 viajeros del exterior, y cada uno tiene que presentar a Región Sanitaria sus hisopados negativos”, aseveró el profesional. Y consideró que “la mejora general tiene que ver sin dudas con la vacunación, con la eficacia de las vacunas”.

“Si hubiera una nueva ola, quizás no sea de la misma gravedad que las anteriores. Por eso hay que seguir avanzando con la vacunación”, apuntó Alimenti.

Cómo será la vacunación casa por casa en Bahía

“La idea va en sintonía con este mejoramiento de las condiciones, que permite también que los equipos de salud de los vacunatorios estén más descansados, y con la idea del Ministro Nicolás Kreplak de llevar el operativo a los territorios más complejos. Acá lo vamos a hacer viernes y sábado, relevando casa por casa, y aquellas personas que no estén vacunadas van a poder aplicarse la dosis”, indicó.

Y manifestó que “nos ubicaremos en un lugar fijo de un barrio periférico, y las personas que no puedan acercarse a la posta, se podrá en el domicilio. Esto ya ha empezado en algunos distritos y nosotros lo vamos a continuar. Se trata de la primera dosis, creemos que la mejor es Astrazeneca y Sinopharm, que no tienen complicaciones con la cadena de frío, que podemos movilizarla con una conservadora. Sobre todo apara esas personas que están en su casa y no pueden acercarse a la posta itinerante”.

¿Cómo se van a identificar? “Vamos a estar con las pecheras del Ministerio de Salud, que son azules y solo las tenemos nosotros. Es importante decir que todo esto es rápido, son solo unos minutos y avanzamos”.

“Hicimos un relevamiento y hay alrededor de un 6% en estos barrios que no tienen cobertura, son unas dos mil personas que deberían estar vacunadas y no lo están. Creemos que eso se expresa en la mayoría de los barrios, en especial en los periféricos. También en los parajes rurales, zonas de quintas, ahí también vamos a llegar”, concluyó.