En el Instagram Live de La Brújula 24: Patricio “Patinio” Montani

Ayudar. El verbo que lo define y que conjuga con su experiencia y profesión en quienes piden salir del infierno. Patricio Montani, el Licenciado en administración de empresas, el Coach ontológico; el Psicólogo. Y “Patinio”, el “adicto que no consume” hace más de 11 años y que no creía tener derecho a elegir.

A los 17 años dio ese paso que prometía un paraíso de libertad pero que no tardó en transformarse en paranoia, en sobredosis, en pérdidas. El relato de Patricio estremece: “me drogaba en el baño del psiquiatra. Él me dijo: si no vas a los grupos anónimos mañana no me ves más. Al otro día fui; salí de la primera reunión y me dije: ‘me salvé, no me voy a morir’.

El psicólogo afirma que “la adicción es en definitiva un tema de confianza; yo, como terapeuta trato de generar confianza: es decirle al otro ‘contá lo que hayas hecho que uno ya lo hizo”. Patricio insiste: “hay que incentivar a la gente a que pida ayuda, siempre hay alguien que te puede escuchar”.

Recuperado de dos décadas de consumo y transitando ese proceso virtuoso de un día a la vez, Montani no duda al momento de definir a la cocaína: “es veneno, oscuridad y muerte”. Hoy, ese capítulo quedó atrás. En la actualidad sus energías están puestas en sus pacientes, en la tarea de comunicar la esperanza real de que se puede salir de la adicción.

Patricio "Patinio" Montani compartirá su vivencia sin hipocresías y con libertad porque "la recuperación es libertad; es no poner el foco sólo en lo que te falta. Es llevarte bien con vos mismo".