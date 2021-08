Elizabeth Debicki: Orgullosa de interpretar a la Princesa Diana en “The Crown”

Por Fernando Quiroga

Especial para La Brújula 24

Miami, Florida, Estados, Unidos.

Pocas personas han calado tan profundo en la opinión pública, en esta contemporaneidad de globalización creciente, como Lady D.

Durante las últimas décadas el siglo XX, cuando las construcciones comunicacionales eran diferentes (puntualmente al no existir las redes sociales) las personalidades, los rockstars, las figuras emblemáticas eran pocas y por cuestiones meritorias; deportistas consagrados y/o actores y actrices sin par, encabezaban el ranking de la admiración y el seguimiento de la gente.

En este entonces, Diana Spencer, se convirtió en la Princesa de Inglaterra; un anticiclón de inigualables sonrisas e identificación con el mundo. Tal vez por su simpatía, tal vez por su simpleza ante tanta pompa británica, había logrado una ineludible identificación con millones de mujeres en el mundo, las que la vieron como una igual, y no como una miembro de la recalcitrante realeza.

Por ello, ante la quinta temporada de The Crown, el personaje de la Princesa que Elton John eternizó en Candle in the Wind, no puede ser interpretado por una actriz al azar; el casting fue (lo dicen puertas adentro) despiadado, pero más que efectivo. Ya Emma Corrin, había dado catedra con su interpretación, por lo que quien la sucediese, tenía que estar a la altura. Así es que los directivos de Netflix se decidieron por la indómita Elizabeth Debicki, a la que conocimos en el papel de Jordan Baker en El Gran Gatsby y (para los más teens) como Ayesha en Guardians of the Galaxy II

Consultada por The Times acerca de su interpretación, habló, sinceramente, como una soberana:

“El espíritu de la princesa Diana, sus palabras y sus acciones viven en los corazones de muchos. Es un privilegio y un honor unirme a esta serie magistral, que me ha enganchado desde el primer episodio”.

Para muestra, solo vale un botón; y ya claramente, empezó con el pie derecho. Tendremos que esperar hasta el año que viene para verla en los zapatos de la inolvidable princesa que cautivó al mundo con su descarnada historia.