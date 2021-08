El bahiense Pablo Gravina quedó fuera de La Voz Argentina

La participación del bahiense Pablo Hernán Gravina en el programa La Voz Argentina llegó a su fin este lunes tras un reñido duelo con Franco Maceroni, quien sigue en el programa que transmite Telefe.

"Muy pareja la competencia. Los dos lo hicieron bárbaro", dijo Ricardo Montaner sobre la interpretación de los chicos sin mostrar favoritismo por alguno.

Por su parte, Soledad Pastorutti, aseguró que Franco "le puso más garra". Mientras Mau aseguró que Pablo "tiene más habilidad vocal".

Franco y Pablo, integrantes del equipo de Lali Esposito, interpretaron la canción Sing of the Times del británico Harry Styles, quien se inició en el famoso grupo One Direction.

"Los felicito, no es fácil ponerse acá y competir con el otro, pero cantando juntos. Es verdad, que con Pablo me imagino mil canciones y cuál sería el camino con esa voz tan genial que tenés", dijo Lali, quien pidió algo de tiempo para decidir, porque estuvo muy parejo. Finalmente, se decidió por Franco, dejando fuera al bahiense.

"Estoy muy feliz, agradecido, Franco es una hermosa persona. Agradezco de estar aquí en frente de cinco personas tan hermosas. Yo estoy agradecido, yo ya gané al estar aquí", dijo Pablo tras conocerse la decisión.