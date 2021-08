Buena Letra

Una de las sorpresas poco agradables del cierre de listas fue la aparición del “paracaidista” Gustavo Coria como candidato a diputado del PRO en la Sexta Sección electoral.

Ya conocida es la maldita costumbre de los caciques del poder central utilizar la alejada región del sur de la Provincia para “pagarle” a amigos a los que no pueden colar en otros lugares. Como se ha dicho, el hecho se puede ver tanto entre los amarillos como en el kirchnerismo. Esa mala costumbre parece arraigarse cada vez más.

Coria, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad porteño, fue uno de los pocos pedidos puntuales que hizo el “Colo” Santilli en el armado de listas del interior bonaerense y así terminó ocupando un lugar que estaba destinado al intendente de Patagones José Luis Zara, que según comentan, sus quejas se escucharon desde Viedma.

Y nadie pudo discutir lo de Coria. Pero el trago amargo tuvo su recompensa: el intendente Gay se trajo “bajo el poncho” cuatro patrulleros de la ciudad de Buenos Aires que los destinará para la Guardia Urbana.

“Para que no lo puteen tanto, Coria viene con un pan abajo del brazo. Sabía que no era del todo bienvenido por eso gestionó, dentro de su área en CABA, el traspaso de 4 vehículos que utilizaba la Policía de la Ciudad para el Municipio bahiense. Quiere hacer buena letra y ya hizo un gesto para que dejen de mirarlo de reojo”, resumió un hombre cercano a la mesa chica de Gay.

Lorenzo, Túpac Amaru

La irrupción estelar de Lorenzo Natali en la política atrajo buitres de todo pelaje a su alrededor. Todos quieren estar cerca de “Lori” para “cuidarlo”. Aún aturdido por la confirmación de su candidatura, el locutor quedó agotado en la primera semana de intenso trajín.

Tuvo una pequeña intervención médica el primer día de raid mediático, viajó a una quinta de Pilar para posar en las fotos junto a Manes y no alcanzó a contestar los cientos de llamados y mensajes de WhatsApp. Fue tironeado de todos lados.

Unos cuantos se atribuyen estar cerca del animador radial y darle consejos para su supervivencia en el desconocido mundo de la política. Varios radicales repiten que “aunque no es propio, es como si lo fuera”, y será el representante bahiense en la legislatura.

“Peor es nada”, repite un dirigente histórico de la UCR. En el fondo, en el comité de calle Donado, siguen sintiendo una enorme frustración por no poder “mojar el bizcocho” hace años. Es que los últimos bahienses diputados de esa fuerza fueron Oscar Doria y Juan Pedro Tunessi. Según comentan, después de décadas en las que “Bahía se quedaba con todo”, la liga de intendentes de la zona creo el Grupo Cochicó, que tuvo como objetivo unirse para combatir a la gran ciudad de la Sexta. “Es así que desde hace varias elecciones la zona nos vienen cagando, siempre meten legisladores ellos y nosotros nada. Ahora por lo menos lo tenemos a Lorenzo que no es un puro, pero trataremos que lo sea”, resume el veterano.

Por el momento, Natali trabaja bajo las órdenes de Emilio Monzó, que de radical no tiene ni la suela. Él fue y será su padrino. Y en estas tierras como delegado del expresidente de la Cámara de Diputados actúa el montehermoseño Marcelo Di Pascuale, peronista hasta las muelas. El martes fue quien lo llevó en su auto a la sesión de fotos y es el único ante quien “Lori” se reporta.

Se arma la mesa

Ya se definieron las listas, y por ende, arrancó la campaña, aunque por ahora de manera incipiente. En Alsina 65 comenzaron a trabajar para lograr mantener (o aumentar) el caudal de votos que obtuvieron en 2019. Para ello se formó la “mesa de campaña”, y como ocurre desde hace varios años, su jefe es Santiago Nardelli.

El diputado se convirtió en habitual estratega político del espacio del intendente Gay, y como ha pasado también anteriormente, esta vez también se apoyará en los secretarios Pablo Romera y Tomás Marisco para desplegar la estrategia, la comunicación y la coordinación de todas las acciones preelectorales.

En el oficialismo local saben que esta va a ser una campaña totalmente distinta, y la planifican en base a varios indicadores. Por un lado, la pandemia y la imposibilidad de realizar encuentros masivos alterarán la dinámica habitual de las actividades, e impondrá un fuerte anclaje en lo digital, utilizando diferentes plataformas. Otro factor será la interna con la UCR a nivel Seccional y Provincial. Ahí será clave la fortaleza de la “dama de hierro” Nidia Moirano. Su presencia en la Sexta será fundamental para empujar a Fernando Compagnoni, primer candidato a Diputado y rival del histórico locutor Lorenzo Natali en las PASO. Pero claro, ¿qué harán los funcionarios “radichetas” que componen el Gabinete de Gay? ¿Se llamarán a silencio? ¿Harán campaña por “Lori”? Esa incógnita se develará muy pronto. En lo que todos coinciden es que a nadie le sirve que los “amarillos” le peguen al conductor de LU2.

Preocupan el vandalismo

Hay cierta preocupación en la Municipalidad por los reiterados hechos de vandalismo que se registraron en los últimos meses. Un alto funcionario aseguró a Bahía Indiscreta que, a pesar de que siempre hay roturas y grafiteadas, en estos días han aumentado su número. Por ello, hay preparado un informe con fechas, lugares y fotos de cada uno de los casos. “Creo que algo está pasando en la gente y por ahí no lo estamos notando. Pero es una opinión personal”, explicó el político.

Los hechos van desde romper los tótems de estacionamiento, arrancar árboles, romper bancos y luces, hasta rayar paredes y juegos de plaza recién pintados. “No nos duran ni un día”.

El último caso que se registró fue en el Parque Boronat. Allí se habían colocado unas barandas de caño para que las motos no cortaran camino por debajo del puente de las vías, y que así se respetara la senda peatonal. Pues bien, alguien se tomó el trabajo de cortar los caños horizontales, que de no estar amurados con cemento, también habrían arrancado los verticales. “No se puede tener un agente en cada lugar las 24 horas. Vamos a reforzar los controles, pero esto pasa por una cuestión de educación y responsabilidad individual”, aseguró a Indiscreta el secretario de Movilidad y Espacios Públicos, Tomás Marisco.

No invisibilizar la trata

El último 30 de julio fue el Día Mundial Contra la Trata de Personas y en todo el país hubo una fuerte campaña de cartelería y recorridas por espacios públicos para visibilizar este flagelo del que se habla muy poco. En nuestra ciudad, fueron los representantes de Bahía Contra la Trata quienes llevaron adelante la iniciativa. Luego, en redes sociales, hicieron referencia a un hecho lamentable del que ya habló Bahía Indiscreta: el mural que se encontraba en Chile y Colón, en la cancha de Olimpo, y que fue tapado por un grupo de hinchas para pintar otro de Diego Maradona.

En las publicaciones escribieron: “El mural tapado en la esquina de Colón y Chile, el cual tenía la expresión ‘Tu indiferencia me esclaviza’, comprobó que todavía no se entiende esta lucha, ni la gravedad de lo que se tiene enfrente ¿Puede creerse a esta altura? Creemos que es una mancha para Bahía Blanca que el primer mural contra la trata tapado en la Argentina... haya sido en nuestra Ciudad.” Y el texto continúa: “Los murales contra la trata no se tapan, se multiplican ¿Tanto cuesta entenderlo?”

La organización tuvo reuniones con Olimpo, pero hasta ahora no llegaron a nada. Lo que pretenden es que las mismas personas que taparon el mural original, lo vuelvan a dejar como estaba. “Creemos que ese debe ser el mensaje”.

Vacunación a menores

Durante el fin de semana comenzaron a llegar los turnos para vacunar a menores de entre 12 y 17 años en Bahía, priorizando a quienes tengan alguna comorbilidad. Y la vacunación se iniciará desde el lunes 9 en adelante. Las autoridades provinciales intentarán que se anote la mayor cantidad posible de gente de este rango etario, por lo que hay una importante campaña, especialmente en redes sociales, formato que más consumen chicos y adolescentes.

Y ya que hablamos de vacunación, la campaña itinerante que el sábado pasado se hizo en Cabildo fue todo un éxito, ya que se vacunaron a 249 personas, más del doble que la última vez que habían asistido a esa localidad. Según pudo saber Bahía Indiscreta, muchos de los que se acercaron para recibir su primera dosis lo hicieron porque notaron que muchos de sus familiares y amigos están contagiados, y algunos no la están pasando nada bien.

Candidatos curiosos

Lorenzo Natali no es el único candidato que llega por fuera de la política para buscar un lugar en el Concejo Deliberante. Por ejemplo, ya es un clásico que el canillita Luciano Martos intentará llegar al Concejo. También buscan hacerlo Valeria Diana Rodríguez, quien es traductora pública de francés y presidenta del Colegio de dicha disciplina en la ciudad; y Mabel Maneiro, la empresaria de turismo que en medio de la pandemia tuvo que reconvertirse y generar un emprendimiento gastronómico en su local de viajes.

Pero quien más llamó la atención en estas horas por figurar en una lista fue el reconocido coiffeur bahiense Rafael Bertin. El peluquero promete traer nuevas ideas y “cambiarle la cabeza” a los bahienses, pero esta vez no va a ser teniéndolos sentados en la butaca de alguno de sus locales. Es candidato a concejal por Avanza Libertad, el partido de José Luis Espert.