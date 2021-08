Murió Gino Renni, después de estar casi dos meses internado por Covid

Tras casi dos meses de estar internado por Covid-19, a los 78 años, murió el actor Gino Renni. La triste noticia fue anunciada en las redes sociales por sus amigos y productores artísticos Gustavo Yankelevich y Carlos Rottemberg.

El actor estaba hospitalizado desde el 6 de junio en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT), y tenía colocadas las dos dosis de la vacuna Sinopharm contra el coronavirus.

Que tengas un muy buen viaje Tano querido,Amigo de verdad, compañero de mil momentos maravillosos,Te Quiero Mucho Tano.....Te voy a extrañar.#GinoRenni — Gustavo Yankelevich (@YankelevichG) August 1, 2021

El actor italiano fue derivado a terapia intensiva -debido a que el virus le produjo una neumonía bilateral- hasta esta madrugada, que falleció. “Al final no me dieron el alta, al contrario, me pasaron a terapia intensiva para tener más control. Ahí voy a estar monitoreado, dicen que es para mejor”, contó Renni, a LA NACION, con un notable esfuerzo en su voz. “Espero poder zafar rápido de esto”, auguró en ese entonces.

Desde que comenzó la pandemia, Renni se cuidaba para evitar contagiarse. Le habían ofrecido participar de una de las ediciones de MasterChef Celebrity -en Telefé-; pero, por la pandemia, no pudo participar.

El popular actor nacido en Italia que se convirtió en una de las figuras más queridas del ambiente artístico. Tenía 78 años, pero aparentaba muchos menos. Su espíritu siempre jovial lo convirtió en uno de los personajes más queribles del mundo del espectáculo.

Multifacético, se inició en canto y ganó popularidad como comediante. Su vida privada siempre la mantuvo apartada del ámbito público y fue discreto a la hora de hablar de sus amoríos. La muerte de Gino Renni significa la partida de un hombre que fue exponente de la época de oro de las comedias blancas y de las telenovelas de romántico tono naif.

Fuente: La Nación