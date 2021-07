Kulfas: "La segunda ola está cediendo y vamos a un escenario de mayor apertura"

Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, asegura que pese a los peligros de la variante Delta, en Argentina "vamos a un escenario de aperturas, con mucha más gente facultada para movilizarse y normalizar la actividad económica".

"Hemos avanzado muy bien con las medidas de vacunación. Hay un avance muy fuerte de la inmunización y se ve en la caída sistemática de contagios y casos graves. Nuestra visión, en base a datos objetivos, es que la segunda ola está cediendo y vamos a un escenario de mayor apertura", dijo el funcionario.

Agrega que la aperturas serán definidas por las autoridades sanitarias y que "no va a haber un día donde termina. Pero los indicadores muestran, a todas luces, que estamos en un buen camino, que vamos a un escenario de aperturas, con mucha más gente con más facultadas para movilizarse y para normalizar la actividad económica".

Por otro lado, Kulfas asegura que el peor momento del año de la inflación pasó y anticipa que lograrán hacer converger el índice de precios mensual a un 2%. Culpa a los precios internacionales del rebrote interno, aunque admite que una economía con desequilibrios, como la argentina, tiene más problemas que otras para poder absorberlos.

"Está claro para dónde va el Gobierno en materia económica", dice Kulfas. "Lo que les pasa a muchos es que no les gusta cómo presentamos lo planes. No somos fanáticos del Powerpoint, con proyecciones de numeritos que no se cumplen", agrega.

En cuanto al tema salarial dijo que los salarios "vienen muy golpeados, incluso antes de la pandemia, con caídas en 2018 y 2019. La convergencia a la baja de la inflación y la mejora en los salarios va a permitir" que se ubiquen por encima de la inflación.

Fuente: La Nación