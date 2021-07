La columna de la Ubfal: Andy ya confirmó a sus invitados para este sábado

Cerrando una nueva semana, Laura Ubfal, periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, resumió todo lo que tenés que saber del mundo de la farándula argentina, con los anticipos de la televisión argentina y palpitando un fin de semana donde la pantalla de los canales abiertos volverán a competir contra el deporte, en esta ocasión con la fiebre por los Juegos Olímpicos de Tokio que entran en su tramo decisivo.

Aquí, un resumen de su columna en el programa "Vive Cada Día"

"Luego de que no la dejaran ir, porque no había debutado en Polémica en el Bar, América le dio permiso a Marcela Tauro para participar este sábado Ph, podemos hablar. Junto a la periodista estará Florencia Peña, que va a promocionar el estreno, el 5 de agosto, del filme La Panelista, del que es protagonista con Fabio Posca, Campi, Diego Reinhold y Soledad Silveyra. También forma parte de la mesa, el lider de Turf, Joaquín Levinton, quien estuvo en Miami y vuelve para sus recitales y habrá otro colega del mundo de la música, Manuel Wirtz. Y completa la mesa Tomás Fonzi, quien integra el elenco de Los chicos de la banda, la comedia teatral que se puede ver en el Astral con Fernando Dente, Roberto Peloni, Nico Riera, Sergio Surraco y gran elenco. De las mesas de Juana Viale, aún no trascendieron los nombres de los invitados".

"Roberto García Moritán estuvo charlando en el programa de Guillermo Andino sobre su candidatura política, pero también habló sobre su tercera hija, Ana, que tuvo con Carolina Pampita Ardohaín. Anita cumple una semana justamente hoy y su papá dijo que es una santa, pero no duerme de tres a seis de la mañana. Conversando sobre su mujer, anticipó, como ya se sabía, que el lunes que viene Pampita reaparecerá en el jurado de La Academia tras el reemplazo de Guillermina Valdes y donde ya tiene la cuna instalada en su camarín. Pero lo que contó en primicia García Moritán, es que Marcelo Tinelli, adelantándose a la emisión de Siendo Pampita, de Paramount Plus; hará su propio reality con la jurado de su programa, porque la idea es ir a buscarla a su casa para recorrer el viaje hasta los estudios Baires de donde sale La Academia, charlando con Caro junto a su hija, para mostrar, obviamente, el material al aire".

"Muy pronto, desde el 9 de agosto a las 10.30, Carmen Barbieri tendrá la revancha de volver a cocinar en televisión tras su corto paso por MasterChef Celebrity 2; cuando debute con su propio programa en Magazine. Carmen está feliz con Mañanísima como se llamará su ciclo diario que irá hasta el mediodía, para el que ya hizo fotos y promos junto a sus compañeros de piso, Pampito y una especialista en redes. Esteban Farfán es el coproductor con la señal de este nuevo magazine matutino, en el que habrá actualidad, espectáculos, invitados y también cocina, a cargo de la conductora. Y claro que todos quieren que Fede Bal (quien por estas horas disfruta con Sofía Aldrey de unos días de descanso en Córdoba) esté en el estreno del lunes 9. Por otra parte, Carmen lo está pasando muy bien junto a Guido Kaczka en las grabaciones de “Los 8 escalones del millón”, un programa que comenzó con buena aceptación del público el lunes pasado y donde la actriz y conductora participa junto al jurado".