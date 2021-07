La candidata a concejal de Espert es traductora de francés y tiene a cargo un gimnasio

Entre las listas de precandidatos a concejales por los distintos espacios presentadas el último sábado aparecen nombres de personas que incursionan por primera vez en política y llegan desde distintos ámbitos, buscando aportar su granito de arena para mejorar la calidad de vida y la realidad de los ciudadanos.

Tal es el caso de Valeria Diana Rodríguez es Traductora Pública de francés y Presidenta del Colegio de dicha disciplina en la ciudad. Además, tiene la franquicia de un gimnasio y es Secretaria de la Cámara de Actividades Físicas y Deportivas de Bahía Blanca (CAFIDE).

Encabeza la nómina de concejales por Avanza Libertad, partido que encabeza José Luis Espert y, en diálogo con LA BRÚJULA 24, explicó que es su primera experiencia en la política, más allá de su labor en entidades intermedias: "Vamos a ser la tercera fuerza porque el país va modificando ese comportamiento polarizado que se va dando en Bahía Blanca y la Provincia".

"Somos un equipo de trabajo que busca construir un tercer espacio con representación en el Concejo. Tengo convicciones y siento que ese es el camino. Llega un momento en el que te plantás en la vida y decís 'esto lo tengo que hacer'", sostuvo Rodríguez, en el inicio de su charla con el periodista Germán Sasso.

Y destacó: "Desde las instituciones intermedias ya sea como traductora de francés donde creamos un Colegio o a partir de la labor en el gimnasio, me tocó ir a peticionar a una estructura administrativa que tenía que ver con representaciones públicas. Y realmente es muy complicado, por eso sentí que era la ocasión de estar del otro lado, porque inexorablemente aparecían trabas y me llevaron a participar desde adentro".

"Creo que el cambio es Espert porque hay un concepto claro que tiene que ver con la libertad. No entiendo otra manera de vivir, tenemos que cuidar eso, porque desde allí se puede ser solidario, empático y me parece que eso se ha enmascarado con la pandemia. La gente está cansada de los discursos y todos formamos parte de la Argentina, tengo todo el derecho de encontrar un lugar de participación, formando parte de un juego que viene históricamente armado", añadió en otro segmento de la entrevista radial.

Por último, reveló a viva voz: "No tengo que pedir permiso como ciudadana para apostar por una idea. Que critique o que piense diferente no significa que no pueda intentar estar más cerca de aquellos que piensan diferente porque si me quedo en mi casa sin diálogo con ellos, la posibilidad de cambio estará más lejos".