La columna de la Ubfal: Guido levantó el rating de El Trece con los "8 Escalones"

Laura Ubfal, periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, sintetizó las principales novedades del mundo de la farándula, con el foco puesto en la televisión argentina, donde se produjeron algunos movimientos en la grilla que apenas movieron la aguja de las mediciones de audiencia, aunque marcan ciertas tendencias que, en algunos casos, parecen irreversibles. Esta situación no afecta a Telefé que sigue reinando en el prime time.

"Con pico por sobre los 11 puntos, Guido Kaczka, el gran remador de la televisión y de El Trece, le dejó un muy buen piso a Marcelo Tinelli y su “Academia”, que cambió su horario a las 22. Los 8 escalones entregó su primer millón a una mujer llamada Cecilia, dueña de una granja y la hora se programó sin publicidad para calentar con todo el prime time en competencia con Dr. Milagro que ya estaba en 16,3, cuando comenzó Showmatch. El promedio final de Guido fue de 9,3 y lamentablemente La Academia terminó en 7.2, con lo cual la intención no alcanzó. El formato cambió y ahora son los cinco jurados, cuatro fijos, Carmen Barbieri, Martín Liberman, Nicole Neumann y Gino Tubaro y un invitado, el primero fue Diego Leuco, quienes definen la final entre los semifinalistas. Como hubo empate, ambos eligieron a Carmen para hacer la última pregunta, que tuvo que ver con el lenguaje teatral".

"Después de una semana de probar formatos, Alejandro Fantino hizo una reunión con su staff y decidió volver a hacer Intratables con un panel de debate que analizó el tema del caso Chano, con la presencia de Sergio Berni, la acción policial y demás. Con ese esquema en su primera media hora el programa tocó los 3 puntos y quedó tercero en su franja horaria. Nada mal, porque el viernes hizo apenas un promedio de 0.9 sin la participación de sus panelistas. El promedio final fue de 2, lo que permitió que el programa volviera a su normalidad en audiencia. No está mal probar formatos, pero no siempre se puede hacer eso al aire dejando de lado el trabajo de la gente. Está bueno que Fantino haya retomado el camino del “Intratables” que eligió el público que sintoniza América en el prime time y que revalorice su rol de conductor de un panel activo, informado y polémico".

"Este lunes se acelera la ronda de rumores sobre el levantamiento del programa que conduce Laurita Fernandez por El Trece y se habla de la llegada del nuevo formato de LaFlia, Hogar dulce hogar. Es cierto que El club de las divorciadas no llega al promedio que necesita el canal (de 5 puntos) para mantenerse en pantalla; pero todavía no hay fechas ciertas ni para el final del talk show, ni para el estreno del nuevo programa. Lo que podemos anticipar es que Eleonora Wexler no formará parte del proyecto. Es verdad que la convocaron de la productora de Marcelo Tinelli, pero la actriz declinó el ofrecimiento para conducir el formato que girará alrededor de desafíos sobre arreglos domésticos. El club de las divorciadas, de la productora Kuarzo, llegó para reemplazar a Corte y Confección famosos conducido por Andrea Politti para Laflia y ahora volvería a darse el enroque para que la productora de Tinelli recupere su horario de las cuatro de la tarde. En ese horario triunfan por lejos las telenovelas de Telefe y resulta difícil la competencia, pero es muy válido que El Trece elija productos locales para su grilla, dandole trabajo a mucha gente de la industria".