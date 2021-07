El merendero Unidas por los Chicos apela a la solidaridad para alimentar a los pequeños

El merendero Unidas por los Chicos, abrió sus puertas hace unos dos meses. Poco a poco aumenta la cantidad de chicos que dos veces por semana van por su vianda de comida y sus encargadas están preocupadas porque no siempre alcanza.

"Se ve mucha necesitad, si nos ponemos a profundizar la gente no tiene frazadas, los niños necesitan calzado, ropa, con cualquier colaboración a nosotros nos ayuda mucho", comentó Diana en el programa Nunca es Tarde, que se transmite por La Brújula 24.

Ahora que se viene el Día del Niño también están buscando juntar golosinas, facturas, chocolatadas, entre otros elementos.

Diana estima que de este merendero se benefician unos 40 chicos de 20 familias del barrio Thompson y otros cercanos. Ella se ha dedicado a esta labor como una forma de agradecer lo que una vez hicieron con su familia cuando era chica.

Al comparar aquella época con la actual concluye que se aprecia el "aumento de la pobreza, lamentablemente ahora es mucho peor. Cada semana se acercan personas nuevas y no se les puede decir que no, si no alcanza la comida le damos algo para que se hagan en la casa".

Para colaborar con el merendero Unidas por los Chicos se puede entregar donativos directamente en Maestro Piccioli 402 o contactarlas al 291 5375136.