Santilli lanzó su candidatura con un discurso centrado en la seguridad y la educación

Diego Santilli se lanzó este jueves oficialmente como precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en un acto en La Plata, donde estuvo acompañado del jefe de gobierno porteño ,Horacio Rodríguez Larreta, y de varios referentes de Juntos por el Cambio, entre los que también se pudo ver al intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay.

La presentación, bajo el slogan "Es Juntos", se hace en el Club Hípico platense, un día después de que Larreta, Mauricio Macri y Elisa Carrió, entre otros, publicaran en redes una foto del cabello color rojizo de Santilli, dando inicio así a la campaña del actual vicejefe de gobierno porteño.

Con Santilli también estuvo su segunda en la boleta, Graciela Ocaña, y varios referentes más del PRO y de la Coalición Cívica. Santilli competirá en la interna de Juntos contra Facundo Manes, quien cuenta con el apoyo del ala radical de la principal alianza opositora y de aliados identificados con el peronismo bonaerense como Emilio Monzó y Joaquín de la Torre.

Diego Santilli lanzó su candidatura en la provincia de Buenos Aires. Foto Martín Bonetto.

También dijeron presente en el acto Patricia Bullrich, Carrió, Miguel Ángel Pichetto y Jorge Macri. Además, el intendente de La Plata, Julio Garro, ofició como anfitrión y se los vio a los intendentes de Lanús, Néstor Grindetti -jefe de campaña-, y de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

La previa al lanzamiento fue con una curiosa campaña que se hizo viral en redes y que tuvo a los principales referentes de Juntos por el Cambio tuiteando el hashtag #Es Juntos junto a una foto del cabello de color rojo de Santilli. Si bien no se hizo mención directa a él, fue una señal de apoyo a su precandidatura que acompañaron, entre otros, Rodríguez Larreta, Carrió e incluso el ex presidente Mauricio Macri, desde Suiza. No así, por caso, Bullrich, quien no tuiteó durante toda la jornada.

Según comentó una fuente a Clarín, con la campaña del pelo de Santilli se buscó instalar en la sociedad "un tema de conversación" de cara a las elecciones, con una mezcla de "humor y simbolismo, algo no tradicional". "El 'Colo' nos da cercanía y empatía en un momento en el que gente está muy caliente con el gobierno provincial y el nacional", explicaron.

Lo que denominaron como "campaña tradicional" fue el acto de hoy, en el que se presentara al equipo, como una especie de puntapié inicial que tendrá como foco claro la puesta sobre la mesa de una propuesta radicalmente opuesta a la del adversario político. Desde lo discursivo la campaña buscará marcar que "enfrente está el kirchnerismo" y se ahondará en cómo se afrontó desde el gobierno nacional y provincial la crisis económica y la sanitaria. Grieta pura, con Alberto Fernández y Axel Kicillof como destinatarios.

La lista tendrá representantes de todos los espacios que conforman el arco opositor. La encabezará Santilli, que será secundado por Ocaña. Tercero y cuarta irán dos representantes de la Coalición Cívica de Carrió: Juan Manuel López y Marcela Campagnoli. Quinto Gerardo Milman, que responde a Patricia Bullrich; sexta Natalia Villa, cercana a Jorge Macri; y séptimo Hernán Lombardi, de línea directa con Mauricio Macri.

En territorio bonaerense el larretismo viene instalando a Santilli como candidato desde principios de año, pese al malestar de un sector mayoritario del radicalismo, que es el que impulsa a Manes para ser diputado y las diferencias iniciales con Jorge Macri, que buscaba competir como cabeza de una tercera lista.

Pero la semana pasada se llegó a un acuerdo general y, reparto mediante de candidaturas para cada sector, se eligió a Santilli como candidato de un espacio que, bajo el lema de "Es Juntos", ya salió oficialmente a la cancha, a menos de 72 horas del cierre de listas.

Fuente: LB24 / Clarín.