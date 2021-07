La columna de la Ubfal: todo sobre la producción de Telefé que llega a Amazon

La columna de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, desmenuzó las principales noticias en el mundo del espectáculo, luego de un día en el que el partido de Boca por Copa Libertadores y las repercusiones de los incidentes posteriores afectó a los principales números del rating del prime time en los canales de la televisión abierta.

"Amazon Prime Video y Telefe anuncian el estreno de Pequeñas Victorias, el spin-off de la exitosa serie producida por VIS (Viacom CBS en asociación con Oficina Burman), que estrenará el 20 de agosto por la plataforma. Pequeñas Victorias contará con la dirección general de Juan Taratuto, además de sus guiones y los de Matías Scartascini, Mara Pescio y Victoria Galardi. Esta segunda parte de la historia, protagonizada por Julieta Díaz, Natalie Pérez, Mariana Genesio, junto a Facundo Arana, Alan Sabbagh Juan Leyrado, Miriam Odorico, Lola Loyacono y Joaquin Rescigno, retoma con el inicio escolar de Victoria (Lola Loyacono). La situación pondrá a sus madres frente a los conflictos personales que habían pasado a segundo plano durante los primeros años de vida de la niña. Ahora Jazmín (Julieta Díaz), Bárbara (Natalie Pérez), y Emma (Mariana Genesio) tendrán que encontrar la mejor versión de sí mismas y descubrir sus propias identidades para reconciliarlas con sus roles como madres de Victoria".

"Este martes, Día del Amigo, Claudia Villafañe estuvo acompañando a su amiga Sofía Pachano, cocinando con ella por la Televisión Pública. La semana pasada Sofía llevó a su papá, Aníbal Pachano, a hacer scones y esta vez Claudia fue su invitada en Cocineros Argentinos. Claudia La Tata y Sofi, se hicieron muy cercanas durante el transcurso de las grabaciones de la primera edición de MasterChef Celebrity y así surgió esta convocatoria. Juntas hicieron canelones. Sofi fue feliz al recibir a Claudia y sobre todo de reírse, como cuando mostró en este lunes los agresivos comentarios de varios seguidores, como uno que le criticó su forma de vestirse y otro que la tildó de acomodada. El programa producido por Kapow que se puede disfrutar todas las tardes de 13.30 a 16 horas por la pantalla de la Tv Pública, continúa destacándose por la calidez, el entusiasmo y la mirada federal en sus contenidos que generan el interés de su audiencia".

"En su primera semana fue la más polémica del panel de A la tarde, el nuevo programa que conduce Karina Mazzocco para América, por sus dichos sobre la relación entre Antonela Rocuzzo y Lionel Messi. Las redes ardieron al dudar la actriz sobre el amor profundo que se tiene la pareja, al afirmar que la relación no sería tan ideal como la muestran. Sabrina Rojas debutó como panelista en la tele en ese ciclo vespertino que produce Jotax, pero a una semana del estreno, ya no seguirá en él. La decisión no tiene que ver con la producción, que en este fin de semana habló con ella para tratar de que esté al menos dos o tres veces por semana, pero la que no quiso seguir fue la propia actriz. Fuentes confiables nos comentaron que se le complica mucho con los chicos, viajar todos los días ida y vuelta a Palermo es un mundo, más allá de la hora y media al aire, regresar en hora pico a su casa en zona norte le implica casi cinco horas fuera de su casa y tiene niños de 8 y 6 años que la reclaman, más ahora que está separada de Luciano Castro y que el actor también está grabando para Telefe, El primero de nosotros y no puede hacerse cargo de los chicos en la hora clave del regreso el colegio. Además, Castro estaba aislado por un caso de Covid y eso complicó todo. Sabrina fue la primera panelista elegida".