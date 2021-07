Le dispararon para robarle la bici: "La saqué hace poco y no quería perderla"

Esteban González relató los tensos momentos que vivió cuando forcejeó con dos sujetos que querían robarle la bicicleta. Logró quitarse de encima a los delincuentes, pero cuando corría le dispararon en una de sus piernas. Tras una operación para extraerle la bala, ya se encuentra en su casa.

"Mi bici la saqué hace poco y no la quería perder. Me resistí a los delincuentes y salí corriendo como pude, me caí y sentí el disparo en el muslo", contó en Nunca es Tarde, que se transmite por La Brújula 24.

González, de 31 años, circulaba por Thompson y Estados Unidos (barrio Rivadavia) el domingo por la noche y en una zona oscura lo abordaron los sujetos. "No me la pudieron quitar, me decían: 'Dame la bici o te tiramos un tiro'. Forcejeé y me caí en las vías y allí me dispararon", agregó la víctima.

Como pudo se alejó del lugar y llamó a la policía, que llegó rápidamente con una ambulancia. En el Hospital Penna, González asegura que recibió una muy amable atención para la operación que le hicieron para extraerla la bala.

"Los médicos me dijeron que tuve la suerte de que no me dieron en otra parte del cuerpo, porque sino estarías grave y fue un solo tiro no más", comentó.

González trabaja de lunes a sábado en una empresa de aperturas de aluminio y con ese ingreso de compró la bicicleta que estuvo a punto de perder.

"Me siento rebien, gracias a los policías que me ayudaron, a los médicos que me dieron esa fuerza para que no estuviera nervioso", dijo.