Arrancó la interna: el radical Álvarez Porte dijo que Santilli no conoce Bahía

El acuerdo entre el radicalismo y los representantes del PRO no se concreta para las elecciones de medio término y todo apunta a que habrá PASO. "Todo se encamina hacia una primaria", dijo Emiliano Álvarez Porte, en el programa La Brújula TV.

"(Facundo) Manes es el mejor candidato para potenciar Juntos por el Cambio, el que puede aportar más que Diego Santilli (Vicejefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires), que no está muy reflejado con la Provincia, no sé si habrá visitado alguna vez Bahía Blanca, creo que no", aseguró Álvarez en defensa de la figura de Manes.

En caso de que no exista un acuerdo, Álvarez Porte competirá por la candidatura contra la lista del intendente Héctor Gay, liderada por su secretario de Gobierno, Adrán Jouglard. En caso de que se produzca un escenario como este, Álvarez Porte aseguró que renunciaría a su cargo como subsecretario de Seguridad.

"Ser funcionario y estar en campaña es incompatible. Creo que no se puede cumplir la función de la misma manera si uno es candidato", afirmó.

Álvarez Porte negó que exista un roce a lo interno en el gobierno de Gay: "No se está generando una disputa entre nosotros, no voy a cambiar mi discurso y la forma de mirar a mi gobierno".

No obstante, opinó que desde el lado de la UCR "pensamos que el radicalismo tiene que tener otro equilibro. No somos un partido testimonial, somos un partido de poder y estamos disputando el poder, pero no el de Héctor Gay. Se está mirando una Argentina distinta y Manes representa mejor los intereses de la Provincia e incluso a los bahienses que Santilli".