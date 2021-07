Denuncia haber sido estafada por Instagram: compró un celular y nunca llegó

Una bahiense asegura que fue víctima de una estafa virtual al intentar comprar un celular a través de una cuenta de Instagram.

Mariela es el nombre de la protagonista de esta historia, quien asegura que el 1 de julio compró a través de las redes un teléfono de la marca de la manzanita, por una cuantiosa suma, y nunca llegó.

“Se me dio por comprar un celular en la cuenta "apple_shopbsas". Empecé a consultar precios, me atendieron muy atentos y me dijeron que eran de Bahía Blanca, entonces confié”, comentó la mujer en comunicación con el programa Nunca es Tarde, que se emite por LA BRUJULA 24.

“Me apuraban constantemente preguntando si había depositado. Cuando hice la transacción me dijeron que al otro día ya iba a tener el teléfono en mi casa. Ese día les escribí preguntando a que hora llegaba y me contestaron que a las 18 ya lo había retirado el correo. Luego les dije si me podía pasar algún número de guía o algo y nunca más me respondieron”, explicó.

Ahí Mariela se dio cuenta que algo andaba mal por lo que inmediatamente llamó al correo, “me entere que no existía ni la cuenta ni la persona. Nunca más me llegó el teléfono y automáticamente me bloquearon la cuenta.”

“Tengo conocidos que se contactaron y a ellos les pasan otro número de cuenta para depositar. Dicen que son una empresa que trabajan únicamente online. La cuenta está a nombre de Vanesa Noelia Albeldi, pero no hubo manera de contactar a esta persona”, contó.

“Me confié porque estaba segura que eran de acá. Voy a generar la denuncia como corresponde”, completó.