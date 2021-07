Alberto Fernández: "Todos los días peleo contra los que quieren ver al país arrodillado"

El presidente Alberto Fernández encabezó este viernes al mediodía el acto central por el 205° aniversario de la Declaración de Independencia, en la provincia de Tucumán.

Acompañado por la primera dama, Fabiola Yañez, el mandatario estuvo en la Casa Histórica de la capital tucumana, junto al gobernador Juan Manzur, donde rindieron homenaje a los próceres del 9 de Julio de 1816. También participó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, entre otras autoridades nacionales y provinciales.

"La historia se repite y hay muchos que no quieren que seamos libres, soberanos y que tengamos independencia. Muchos siguen pensando en una patria para algunos. Pero la patria no es para algunos", deslizó hoy el jefe de Estado. Y en esa línea recordó que "Los constituyentes, cuando declararon la independencia, no hablaron de 'mí'. Hablaron de 'nosotros'".

En referencia a las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus, Fernández señaló que "Este tiempo de privación es para que disfruten su vida de aquí en adelante. Para que no le arrebaten la vida de sus afectos hoy".

A su vez, cuestionó a quienes "hicieron una enorme campaña para hacer creer que la vacuna era veneno" y aseveró que, de esa manera, "hicieron daño y postergaron el proceso de vacunación" contra el Covid-19.

"Todos los días peleo contra los que quieren ver la Argentina arrodillada", sentenció el mandatario al encabezar el acto, donde añadió, emocionado: "Mi modelo no está en los que mandan balas de goma a Bolivia. Nunca esperen que firme algo que arruine la vida de los argentinos, o que claudique ante los acreedores o los laboratorios".

En ese eje, al hacer alusión a la denuncia realizada ayer por el gobierno de ese país en relación a la administración de Mauricio Macri, pidió "disculpas al pueblo de Bolivia porque un gobierno argentino haya mandado armamentos para parar la protesta de un pueblo que se levantaba contra un golpe militar".

Por otra parte, y de forma contundente, Fernández apuntó contra "los que se enojan" cuando limitan el ingreso de los argentinos al país para retrasar la llegada de las nuevas variantes del virus, como la Delta, más contagiosa que las demás.

"Es un virus perverso, que no para de mutar. Algunos se enojan cuando cuidamos el ingreso de los que llegan a la Argentina. Cuidamos que el virus que muta no ingrese y nos complique otra vez la situación, cuando estamos logrando avanzar rápidamente en el proceso de vacunación", sentenció.

Las celebraciones oficiales por el Día de la Independencia comenzaron en los primeros minutos del día de hoy, con la interpretación del Himno Nacional argentino, que fue transmitido por cadena nacional de radio y televisión.

