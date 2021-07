"El surgimiento de los padres organizados es un efecto interesante de la pandemia"

Los efectos de la pandemia de coronavirus en la sociedad serán motivo de estudio en los próximos años, pero por lo pronto algunos eventos se analizan, por ejemplo en Bahía Blanca, donde a juicio de la socióloga Leila Vecslir, "el surgimiento de los padres organizados" resultó una consecuencia "interesante".

Se refiere a las movilizaciones de padres de estudiantes que manifestaron su desacuerdo con el cierre de las escuelas durante este año escolar y que realizaron diversas manifestaciones en la ciudad.

"Me parece muy interesante y si bien no son movilizaciones masivas, si es interesante cómo agrupa a padres y madres de colegios públicos y privados que están dispuestos a poner la voz por las escuelas y es algo que antes faltó, por ejemplo, frente a lo paros. Movilizó una voz que no estaba aglutinada bajo alguna categoría", explicó en el programa Nunca es Tarde, que se transmite por La Brújula 24.

Vecslir, quien es también docente e investigadora de la UNS, dice que el surgimiento de ese grupo se dio con personas que se sintieron "afectadas por una medida cuyo daño era más alto que el beneficio epidemiológico y se organizaron para poner su voz en la discusión pública."

La socióloga mira esto también desde el punto de que la "pandemia nos obligó a replantearnos un montón de hábitos y tareas que en la vida cotidiana nos permitían funcionar con normalidad."

"El daño en el tejido social es algo que habrá que analizar de aquí a algunos años en lo que tiene que ver con desempleo, deserción escolar, la pérdidas de aprendizaje que compromete las posibilidades de empleos de los que ahora son niños y adolescentes. Hay un montón de daño sobre el que que todavía no tenemos una conclusión", aseguró.

Vecslir agregó que ese daño varía de región en región, dentro y fuera del país y donde un factor importante es la forma en que se gerenciaron las medidas para frenar la expansión del coronavirus.