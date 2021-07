"Antúnez me contó que discutió con Gurrea y lo echó de la casa"

El penalista Miguel Ángel Asad explicó esta mañana que no es el abogado de Pamela Antúnez, detenida anoche al igual que Marcelo Campetella, en el marco de la causa por la desaparición de Gabriel García Gurrea, quien lleva más de un mes y medio desaparecido.

"La señora me vino a ver con una versión de los hechos que no la complicaron ni la hacían aparecer como que quería ocultar nada. Creí en sus dichos y colaboramos con la Fiscalía y las autoridades policiales", mencionó Asad, en LA BRÚJULA 24.

Y agregó durante la entrevista con el periodista Germán Sasso y el ex fiscal Christian Long: "Según mi entender a partir de los dichos de ella, actuó como testigo tanto ella como su niña de 13 años. Desde ahí en adelante, prestó colaboración al facilitar la tablet de su hija, un teléfono celular para realizar los peritajes de rigor".

"Me estoy enterando por este momento de que fue detenida. Si se prueba algo distinto, fui engañado. Ella me dijo que después de una discusión de Gurrea, le exigió que se vaya de su casa. Él se fue y, según la información que recibí, los perros no encontraron nada raro en la casa que compartían ambos", agregó quien además se desempeña como panelista del programa.

Además, recalcó que "gracias a la ropa que suministró la mujer, siguieron un rastro que se perdió en calle San Martín. No conozco pormenores de la relación que ella tenía con Campetella y si tuviera algún dato en tal sentido no me corresponde ventilarlos".

"Ella vino a verme para preguntarme cómo podía colaborar con la investigación. Me vino a preguntar si eran legítimos los procedimientos que se estaban realizando en su contra, cuando no tenía nada que ver. Hablé con la Fiscalía y la autoridad policial, allí terminó mi colaboración. No fui su abogado defensor, solo se acercó a buscar asesoramiento", cerró Asad.