Piden ayuda para los hijos del hombre fallecido y la mujer internada por el choque en la Ruta 33

Las secuelas del fatal accidente ocurrido en la Ruta 33 el pasado domingo pesan sobre las familias de los involucrados. En especial para los Sánchez. René falleció el martes y su hermana Silvia fue trasladada de emergencia este jueves a La Plata para ser operada. Mientras, sus hijos requieren de ayuda para seguir adelante.

Zulma Sánchez, hermana de ambos, conversó con La Brújula 24 en el programa Nunca es Tarde y explicó que las hijas de Silvia están bajo el cuidado de su hermana Luciana de 23 años y que requiere apoyo para adquirir elementos de limpieza, pañales, productos de higiene.

Las niñas tienen 7 años y 7 meses y su padre, César Washington Puente, también estuvo involucrado en el accidente y se encuentra internado debido a las lesiones que sufrió.

"Yo sé que el bahiense es solidario y por eso pido si pueden ayudar a mi sobrina que es la que está a cargo de las nenas", dijo Zulma.

Silvia fue trasladada a mediodía de este jueves al Hospital San Martín de La Plata, no obstante, Zulma detalló que no la dejaron viajar con ella en el avión que la transportó y que le están tramitando un pasaje para que viaje mañana. Mientras tanto, no le han suministrado ningún tipo de información sobre el estado de salud de su hermana.

"Estamos tratando de hacer todo lo que nos dicen (en el Hospital), pero necesitamos tener información de ella", aseguró Zulma.

Por otro lado, los cuatro hijos de René también están necesitando de ayuda. Él falleció el pasado martes en la tarde y la familia decidió donar sus órganos, que de acuerdo con la información que conoce Zulma, sirvieron para salvar la vida de otras cinco personas.

"Nuestro hermano está en donde hayan ido los órganos. Toda la familia nos pusimos de acuerdo para que se donaron, por ese lado estamos feliz porque se hizo bien", afirmó Zulma, al tiempo que recuerda que ella ha trabajado en el comedor Una Ilusión y tiene certeza de que las personas "van a entender la situación de la familia y los niños".

Para comunicarse con la familia se puede llamar a los teléfonos 291 5037860 (Luciana) y 291 6461474 (Zulma). Si se desea aportar alguna ayuda económica se puede hacer con el siguiente CBU 0000003100013202171960. Zulma Sánchez.

El fatal accidente ocurrió entre dos autos, un Nissan y un Honda. En el primero se desplazaban René Sánchez, junto a César Washington Puente (49), Silvia Noemí Sánchez (41) una niña de 7 y una beba de 7 meses (la única que resultó ilesa). Mientras que el otro vehículo se movilizaban María Cristina Medina Belén, quien falleció ese mismo día, y Daniel Hugo Álvarez (74).