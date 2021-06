La columna de la Ubfal: todo sobre la boda del protagonista de Doctor Milagro

Ya es un cásico de cada jornada, cuando la periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, hizo un desglose de todas las novedades del mundo de la farándula en su habitual columna diaria dentro del programa "Vive Cada Día", después de un prime time que tuvo a la Copa América liderando el rating, aunque con números más que aceptables para las propuestas de Telefé, donde La Voz Argentina superó, incluso, los 20 puntos de rating.

Aquí, un resumen de los temas salientes

"A sus 34 años, el exitoso protagonista de Doctor Milagro, Taner Olmez, fue noticia hoy en muchos países y en el suyo propio, Turquía, por la noticia de su boda con la actriz Ece Ceşmioğlu, también actriz, de 30. Fue una ceremonia íntima, cálida y después llegó el tiempo de la música, con la banda que lidera el propio actor. Taner pidió la mano de su amada Ece en un viaje a Brujas (Bélgica) el pasado mes de enero del 2020. El actor preparó su pedido de mano sobre uno de los puentes más emblemáticos de la histórica ciudad. Ella gritó 'sí' al momento que le preguntaron si aceptaba por marido a Olmez después de aquella propuesta que se dio en una ciudad que ella no conocía y por la que tenía mucha curiosidad. Además, admitió que está viviendo un sueño".

"Todavía no sabe si tiene o no tiene Covid y por eso Fabián Doman no estuvo conduciendo su programa de La Red ni al frente de Intratables. La explicación en su Twitter vino bien, porque como anticipamos, Doman podría alejarse de los medios cuando se termine de vender Edenor a Vila-Manzano y él se convertiría en el nuevo gerente de Relaciones Institucionales de esa empresa y su ausencia causó sospechas. Pero por ahora, se mantiene aislado por recomendación médica por sospecha no confirmada de Covid, ante algunos síntomas. Como siempre, en la radio tomó el mando su equipo y en la TV ocupó su lugar Paulo Vilouta, su reemplazante habitual al frente de Intratables por América. El programa viene siendo víctima de los partidos de la Copa América, como todo el prime time televisivo en ese mes de junio, además del fuerte desafío que son para la competencia en la TV abierta, los altos números de rating que viene haciendo Telefe".

"Cuando postearon en redes la primera convocatoria hubo muchas protestas virtuales porque todavía los chicos no podían ir al colegio. Pero ahora que se regularizó la concurrencia de los niños a la escuela en Capital Federal y Gran Buenos Aires; Marcelo Tinelli y su equipo de producción retomó la idea de que vayan chicos al programa a contar chistes. Le costó mucho a Laflia que La Academia no se caiga de los dígitos, pero el éxito de Doctor Milagro y las finales de MasterChef Celebrity 2 fueron una fuerte competencia y el viernes pasado, aún sin el reality enfrente, Showmatch hizo 7.9 en su gala de humor. Es por eso que buscan nuevos atractivos para atraer a la audiencia y una de ellas son los chicos sumados al show, aunque ya se supo que este viernes no habrá humor, sino que irá otra noche de baile".