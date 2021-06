Camión terminó incrustado contra un acoplado: se quedó sin frenos

Un Mercedes Benz 1620 se quedó sin frenos y terminó con importantes daños en su cabina luego de incrustarse contra el acoplado de un Ford 1730 a la altura del sector conocido como la bajada de Espora.

El hecho de tránsito tuvo lugar minutos antes de las 4:30, cuando el primero de los vehículos mencionados --guiado por José María Barraza-- embistió la parte trasera de la carga del otro porque, según sus dichos, se quedó sin frenos.

Si bien llegó al lugar una ambulancia, no fue necesario el traslado de Barraza, de 59 años, ni del otro chofer, identificado como Mauro Ortíz de 39. Al quedar ambas unidades sobre la banquina y por no haberse producido derrame de cereal, el tránsito no debió interrumpirse. En el lugar trabajaron Policía Vial y Defensa Civil.