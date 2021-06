Debuta la nueva ley y los alquileres podrían subir más de un 40%

La nueva ley de alquileres cumplirá un año de vigencia -en julio- y se aplicará, por primera vez, la actualización de valores de los contratos bajo el índice elaborado por el Banco Central (BCRA).

Esa medida, que contempla el aumento de salarios e inflación, prevé actualizaciones únicamente anuales, con lo cual se incorpora a acuerdos que hayan iniciado en julio del año pasado y deban ser actualizados.

Al respecto, Carlos Esteban, presidente del Colegio de Martilleros de Bahía Blanca, comentó en LA BRÚJULA 24 que "hoy, el porcentaje entre el índice de costo de vida y el aumento salarial se ubica en un 41% y faltan unos días, por eso estimamos que rondará un 43 por ciento en el año".

"Los alquileres van a evidenciar un aumento importante para el bolsillo del inquilino, pero no nos olvidemos de que hace un año que no se actualizan. Yo digo que esto no es un aumento, es un reacomodamiento de valores", aseveró.

, Carlos Esteban, presidente del Colegio de Martilleros.

De igual modo, afirmó que "esta ley nueva no favorece a nadie, nosotros veníamos con aumentos cada seis meses y eran menores a lo que va a dar ahora. Además, si miramos el vaso medio vacío, vemos que el propietario venía con un alquiler bajo, sin actualizar".

"Seguramente las inmobiliarias jugarán un papel muy importante para mediar entre las partes y seguramente, como siempre lo hemos hecho, llegaremos a buen puerto y lograremos un acuerdo que no perjudique a nadie", apuntó.