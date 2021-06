La columna de la Ubfal: Tinelli sufre el super jueves que anuncia Telefé

Llegó el jueves y Laura Ubfal, periodista capitalina de espectáculos de LA BRÚJULA 24, resumió en el programa "Vive Cada Día" todas las novedades del mundo de la farándula, en una noche que fue letal para Showmatch en cuanto al rating (promedió apenas algo más de 8 puntos), en vísperas a lo que será el super jueves de Telefé donde se conocerá el ganador de Masterchef Celebrity y debutará La Voz Argentina.

Aquí, un resumen de los temas salientes del día

"Lo habíamos anticipado. El Trece estaba analizando la finalización del programa de Mariana Fabbiani que no sólo viene haciendo la mitad de rating que Telefe con su “Flor de Equipo”, sino que suele quedar por debajo de los números de Telenueve. Y finalmente Lo de Mariana termina a mediados de julio y volverá a las mañanas del canal que programa Adrián Suar, la dupla conformada por Pollo Alvarez y Angel de Brito. Tenemos data confirmada de que Angel vuelve a su horario de 11.30 y “Nosotros a la mañana” irá de 9 o 9.30 en adelante, hasta las 11.30, con nuevo panel. Si todo cierra, será el lunes 12 de julio. Mariana Fabbiani debutó el pasado 12 de abril con su nuevo ciclo producido por Mandarina, para el cual armaron un equipo con Christophe Krywonis en la cocina, Federico Seeber y Martina Soto Pose en el piso, pero la idea original de un programa divertido y familiar, fue variando hacia lo policial y político y el público no terminó de aceptarlo. La idea de la conductora era acercarse más a aquella “Mariana de casa” que tanto suceso tuvo años atrás, pero la competencia con Florencia Peña que dedica en general su primera media hora o más a lo policial con la fuerte impronta de Paulo Kablan pudo más y al querer copiar el formato, la fórmula no funcionó".

"Hablamos con Georgina Barbarossa, quien si bien no adelantó quién gana Masterchef Celebrity 2, se sorprendió por su templanza y admitió estar muy estresada, agotada después de esos 90 minutos reales cocinando, más los tres adentro del mercado y aún soñando con recetas. La gran competidora de este reality que llegó a la final junto a Gastón Dalmau, sólo sueña ahora con poder tomarse vacaciones, posiblemente en Córdoba, más precisamente en Villa Giardino con sus hijos, sus nueras y la sobrina, coordinando las fechas para descansar un tiempo. También me comentó que fue un año difícil para ella, quiere arreglar su casa y si recibe una propuesta laboral la va a evaluar profundamente. Por lo que sabemos, la han llamado para hacer teatro, cine y hasta radio. Por último, explicó que la idea de hacer un programa con Damián Betular es más un deseo que una realidad".

"En la noche de este miércoles, Flor Vigna y Facundo Mazzei bailaron con roles cruzados (de hombre y mujer) abriendo la ronda de disco y Angel de Brito no dudó en decirles que son de las mejores parejas en la historia del Bailando. Fue una performance excepcional y Pampita no dudó en ponerles un merecido 10 y en felicitar a la coreógrafa Georgina Tirotta. Obviamente a Jimena Baron le encantó el cambio de roles y también les puso el puntaje mayor. Aunque este año el programa se tituló La Academia, prometiendo algo distinto, esta ronda de disco remite a los inicios de cualquier Bailando y se agradece que haya talentosos que decidan por sí mismos levantar el nivel y buscar alternativas para lucirse. En paralelo fueron al primer teléfono del público las parejas de Débora Plager y Charlotte Caniggia y sorprendió el voto contra la hija de Mariana Nannis, quien quedó fuera de juego. Antes había tenido un entredicho con Pampita, al lanzar un exabrupto contra Angel de Brito, lo que provocó la reacción de la jurado".