"Es una locura que las escuelas sigan cerradas"

Un importante grupo de vecinos y referentes políticos locales se acercaron esta mañana al Teatro Municipal -Alsina y avenida Alem- para realizar una jura a la bandera argentina. Piden volver a las aulas.

La iniciativa surgió a través del pedido de un grupo de padres por el regreso a la presencialidad en las escuelas bahienses, interrumpida por encontrarse la ciudad en la fase 2 que fue dispuesta por el Gobierno provincial.

Uno de los presentes, además del intendente Héctor Gay -prefirió no hablar públicamente- fue el concejal Nicolás Vitalini, quien señaló que "como venimos sosteniendo desde un comienzo, las escuelas deberían ser lo último en cerrar y vemos que eso no sucede".

"Todos los días se habilitan nuevas actividades y lo celebramos porque entendemos que tenemos que aprender a convivir con la pandemia, la vida sigue, pero la educación debería ser la última instancia ante una situación de extrema gravedad y no la primera como viene sucediendo en la toma de decisiones del Gobierno Nacional y Provincial", apuntó en rueda de prensa.

Consultado ante un eventual cambio de fases, dijo que "tenemos que esperar la determinación del gobernador Kicillof". Y agregó: "Vemos una gran improvisación tras otra, la primer medida fue siempre cerrar las escuelas y esto tuvo un impacto gravísimo sobre toda la comunidad".

"Estamos a pocas semanas de las vacaciones de invierno, ojalá recapaciten y se vuelva a la presencialidad inmediata. Me parece una locura y lo digo como padre, no como referente político. Esto no resiste más, no hay una coherencia con las medidas dictadas. La semana pasada se volvió a permitir con aforo reducido recitales o actividades religiosas, y está bien, mientras en las escuelas no se puede concurrir", manifestó.