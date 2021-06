"Más allá de la baja de casos, en el hospital no ha cambiado nada"

Gustavo Carestía, director del Hospital Municipal local, habló esta mañana con LA BRÚJULA 24 sobre la situación general del nosocomio. Dijo que "no ha variado sustancialmente, más allá de que se note una disminución de casos en la ciudad". Y detalló que "en terapia intensiva estamos al 100%, con 9 camas ocupadas".

En ese mismo sentido, el profesional comentó que "en clínica médica estamos alrededor de un 85%, y en el sector de guardia tenemos 10 pacientes internados, sobre 20 camas globalmente".

"En UARA -Unidad de Atención Respiratoria de Agudos-, donde atendemos casos ambulatorios, ayer hubo 70 personas, contra 120 que veníamos atendiendo hace unos 10 días atrás".

"La disminución de casos se va a ver reflejada en el hospital, si se mantiene, en los próximos 10 a 15 días, no antes", apuntó el especialista. Y aseveró que "es lo lógico, porque hoy hay pacientes internados desde hace unos cuantos días. La curva hospitalaria siempre tarda más en bajar. El tema básico, hoy en la Argentina, y obvio en Bahía también pasa por la vacunación".

"En la medida que tengamos más gente vacunada va a ir disminuyendo el número de contagios, sin dudas. Hoy en la ciudad tenemos 24.500 personas vacunadas, aproximadamente, con las dos dosis. Esto significa el 8% más o menos de la población, con lo cual me parece que estamos en números relativamente bajos como para pensar que va a disminuir el número de contagios en el corto plazo. Pero por suerte, más allá de eso, ha bajado globalmente y esto es importante", dijo.

Fase 3. "Yo creo que el tema de las fases es flexible y se mezclan una con otra sin problemas. Además la población no las respeta. De manera que es probable que pueda servir en algún sentido, en relación con algunas actividades como las clases, pero me parece que globalmente el problema no está allí, sino en las reuniones sociales".

"Estaría bueno cambiar de fase porque eso significa que estamos mejor, aunque en plena restricción absoluta hemos visto gente que no respetaba absolutamente nada", señaló.

Y en otro tramo de la entrevista, Carestía le apuntó a la dirigencia. "Lo que hagamos todos con la pandemia no es una cuestión de política partidaria, y si alguien cree que es así que se dedique a otra cosa. Hay que terminar con esta historia, este es un problema de todos".