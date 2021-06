El silencioso trabajo de la Oficina de Mediación: "En el 70% de las audiencias se llega a un acuerdo"

La mediación es un método alternativo de resolución de conflictos por el cual ambas partes, con asistencia letrada, en un ambiente de armonía y respeto, dialogan asistidas por un medidador quien facilita la comunicación, brindando la posibilidad de una solución colaborativa, rápida y económica.

En Bahía Blanca, dicha oficina dependiente del Poder Judicial, realiza un trabajo silencioso para evitar que se formen más cantidad de causas penales, en tiempos donde varias Fiscalías de la ciudad se encuentran subrogadas y a la espera de nombramientos. Al frente de la misma se encuentra la doctora Soledad Munguía, quien conversó con LA BRÚJULA 24.

"Proponemos soluciones alternativas a los conflictos. Cuando uno hace una denuncia plantea un hecho con consecuencias penales, poniendo en manos de un fiscal ese episodio. La mediación es una instancia voluntaria, confidencial en la que un tercero brinda el espacio para que las partes puedan llegar a un acuerdo. Muchas veces la sanción penal agrava el conflicto, más aún cuando hay vínculos entre las partes", sostuvo Munguía en su charla con el periodista Germán Sasso y el ex fiscal Christian Long.

Recapitulando, la letrada rememoró que "comenzamos a funcionar en 2006 y trabajamos con una media de mil causas anuales, algunas se cierran porque no se pueden ubicar las partes y van al archivo. En las que se llegan a concretar, hubo un 70% de acuerdos. Nos ha ocurrido que no saben cómo resolver el problema, sin que eso signifique que no quieran hacerlo. Lo ideal sería que existan más políticas públicas para intervenir antes de que haya delito".

"Nosotros intervenimos recién cuando escala el malestar en el conflicto. La mayoría de los vinculados con temas vecinales que terminan en amenazas y lesiones, cuando lo que hay detrás tiene que ver con cuestiones cotidianas y que no fueron resueltas. Y no siempre la condena penal soluciona el problema de fondo. Nosotros mediamos cuando hay relaciones entre las partes, pero a la vez, se contemplan otros delitos vinculados con el daño, las amenazas, lesiones leves o culposas, usurpaciones, hurto y estafa, entre otros", aclaró en otro segmento de la entrevista radial.

Por último, Munguía admitió que "es cierto que muchas veces las soluciones son satisfacciones con reparaciones de daños, con gente que no se había vuelto a hablar y en el espacio de mediación encontraron un cambio en la relación de las partes alcanzando un entendimiento. Incluso han surgido tareas comunitarias, como parte de soluciones que tienen más valor. Cuando la gente se siente escuchada, deja de elevar la voz. Creo que por esa razón no han escalado la violencia de los conflictos".