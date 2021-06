Punta Alta vuelve a las aulas: "Pareciera que la actualización de fases llega tarde"

El intendente de Coronel Rosales, Mariano Uset, se manifestó esta mañana en LA BRÚJULA 24 con relación a lo que será desde este miércoles la reapertura de los establecimientos educativos, en una nueva etapa de la situación sanitaria donde su distrito se ubica en la fase 3.

"Teníamos las expectativa de que la reapertura de las aulas sea ayer, pero nos acoplamos al AMBA y se demoró 48 horas. A mediados de abril tuvimos nuestro pico de casos y nos bajaron a fase 2 cuando estábamos empezando a resolver la circulación del virus", reflexionó Uset, en su charla con el periodista Germán Sasso.

No obstante, el jefe comunal rosaleño sostuvo que "ahora llevamos muchas semanas de una baja sostenida en los contagios, pero hay otras ciudades que están empezando con una pendiente de caída y, sin embargo, casi toda la Región Sanitaria I está en fase 2. Da la sensación de que las medidas llegan un poco tarde".

"Con el impacto que tiene en la economía, la producción y los chicos, uno no busca levantar la mano para cambiar de fase. Esto no distingue color político, solo que algunos alzamos la voz y otros no", señaló, al tiempo que sostuvo: "Hay intendentes que saben que se están desarrollando actividades prohibidas y miran para el costado".

"Las burbujas de las escuelas han funcionado bastante bien, con protocolos muy estrictos porque cuando surge algún caso positivo o casos estrechos, no se dieron en el ámbito escolar. Hicimos testeos para corroborar esto", concluyó Uset.