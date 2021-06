Coronavirus en Bahía: "Estamos tocando fondo y solo nos queda mejorar"

La situación del coronavirus en Bahía Blanca sigue complicada, pero de a poco se ven algunas señales de alivio como una disminución de las consultas ambulatorias y la liberación de espacios para internación, pero todavía falta mucho por recorrer, asegura la epidemióloga del Hospital Municipal, María Laura Spadaro.

"Estamos tocando fondo y solo nos queda mejorar. Eso no quiere decir que el problema ya pasó, tenemos que ser un poco más inteligentes y lo que aprendimos no tirarlo por la borda, que es lo que solemos hacer después de dos o tres meses de mejoría. Vamos en ese camino (de mejoría) y por eso tenemos que pensar nuevas ideas. No podemos seguir hasta fin de año con confinamiento estricto porque ya no da más la economía, ni la educación, ni el ánimo de la gente", dijo la experta en el programa Nunca es Tarde que se transmite por La Brújula 24.

La doctora detalló que "las terapias siguen muy llenas, porque el impacto a nivel de las terapias lleva mucho más tiempo. La internación sigue estando bastante ocupada, pero de a poquito se empieza a ver menos ingreso al hospital y menos consultas ambulatorias".

"La semana pasada estuve de guardia en la noche y fue terrible, porque era una cosa insostenible, ya este martes había pacientes internados, pero había como recibir si llegaba alguno en ambulancia", explicó y aseguró que el último mes y medio se ha empezado a sentir "la inmunidad de rebaño".

Spadaro agregó que con la cantidad de contagios que se han dado, la vacunación y el confinamiento, se arma una combinación que evita que el virus se siga expandiendo, pero considera que "esto está recién empezando y no es lo mismo estacionarse en 50 casos por día que en 200, está claro que con los números de hoy seguimos estando peor que en octubre del año pasado".