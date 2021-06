Cómo descubrió Israel que al vacunar a los adultos se protege también a la infancia

El plan de vacunación avanzó en Israel y ya demostró que al inmunizarse no solo se reducen las infecciones de las personas que acceden a las dosis y bajan las muertes, sino que también se ayuda a los niños y adolescentes que no habían recibido las vacunas.

El impacto positivo de la vacunación en personas que aún no están inmunizadas fue demostrado a través de un estudio realizado por científicos del Instituto de Tecnología Technion–Israel, el Centro de Innovación e Investigación Maccabi, y la Universidad de Tel Aviv, en Israel, que accedieron a hablar con Infobae. El estudio fue publicado en la revista Nature Medicine del 10 de junio.

“Nuestro estudio demuestra que la vacunación contra el COVID-19 es importante para reducir la transmisión de la enfermedad en la comunidad y que cuantas más personas se vacunen, más se protegerá a las personas no vacunadas”, dijo el científico Roy Kishony, quien con su equipo se dedicaba a investigar la evolución microbiana y el problema de la resistencia a los antibióticos antes de la pandemia, y ahora está enfocado en estudiar el impacto de la vacunación contra el coronavirus.

En Israel, que tiene 9,3 millones de habitantes, el primer caso de COVID-19 se había diagnosticado el 21 de febrero del año pasado. Desde entonces se reportaron más de 840.000 casos de COVID-19 y más de 6.400 muertes. Se aplicaron allí las dosis de vacunas de ARN mensajero, elaboradas por Pfizer de los Estados Unidos y BioNTech de Alemania.

Los investigadores indagaron cuál había sido el impacto de la vacunación teniendo en cuenta que la plan se centró primero en las personas mayores de 16 años. Descubrieron que, por cada 20 puntos porcentuales de aumento en la proporción de personas de entre 16 y 50 años que se vacunaban en una comunidad, la proporción de menores de 16 años no vacunados que daban positivo en las pruebas del virus se reducía a la mitad. Es decir que la vacuna no solo daba beneficios de protección a los que la recibieron sino que ayudó también a personas cercanas.

Para hacer el estudio, usaron las bases de datos de salud anónimos de los miembros de Maccabi Healthcare Services. Analizaron los registros de vacunación y los resultados de los testeos a la población para COVID-19 entre el 6 de diciembre de 2020 y el 9 de marzo de 2021. Los registros cubren 177 áreas geográficas del país, que tenían tasas variables de vacunación y aceptación de la vacuna.

El estudio también tuvo en cuenta que se hizo un tercer confinamiento en el país a partir de diciembre que se hizo para reducir la circulación del coronavirus y fue simultáneo al plan de vacunación. Si bien esa medida habría reducido los casos de COVID-19, la vacunación también contribuyó a la prevención. “Nos fijamos en la diferencia de reducción entre las comunidades, excluyendo así los efectos globales nacionales como el confinamiento”, explicó el doctor Kishony.

Los resultados indican que Israel podría llegar pronto a conseguir la inmunidad de rebaño por vacunación, aunque los científicos fueron cautelosos y escribieron en el trabajo: “Identificamos una fuerte asociación negativa entre la tasa de vacunación a nivel comunitario y el riesgo de infección para los miembros no vacunados de la comunidad. Encontramos que las altas de vacunación se asociaron con menores tasas de infección en momentos posteriores de infección en momentos posteriores entre la cohorte no vacunada. Aunque la protección protección asociada a la vacuna en la población no vacunada es alentadora, se necesitan más estudios para apoyar la perspectiva de la inmunidad de grupo y la erradicación de la enfermedad”.

“Cuando en un país hay una población importante inmunizada, la circulación del virus se reduce. Al circular menos, se protegen los que aún no están vacunados. Por eso, cuanto más contagiosa es una enfermedad, más personas tienen que estar vacunadas”, explicó Liliana Vázquez, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología y médica de la Clínica Maternidad Suizo Argentina y del Sanatorio Finochietto.

Fuente: Infobae