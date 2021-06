"Estamos preocupados por la voracidad tremenda del coronavirus en el interior"

El presidente Alberto Fernández anunció este martes una inversión total de 77.200 millones de pesos para avanzar en obras de infraestructura para generar 30 mil lotes con servicios y en 11.800 créditos para la construcción de la primera casa en esos terrenos para familias de todo el país. En ese marco, sostuvo que la pandemia "todavía no terminó" y aseguró que los créditos UVA otorgados por el gobierno de Mauricio Macri generaron "un montón de problemas".

“La pandemia no se terminó, sigue entre nosotros. En el interior está exhibiendo una voracidad tremenda”, sostuvo el mandatario nacional en Mercedes respecto a la pandemia, y agregó que “La vacuna ayuda mucho pero no hace todo", expresando en ese sentido que "Hay una parte que tenemos que hacer como comunidad”.

Además, especificó que "Muchos piensan que está todo terminado y está lejos de estar terminado", añadiendo que "Falta mucho" para que finalice la peste. Sin embargo, se mostró optimista al diagnosticar que a la pandemia "la vamos a vencer".

El mandatario encabezó el acto en la ciudad bonaerense de Mercedes, acompañado por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el intendente de Mercedes, Juan Ignacio Ustarroz.

Críticas de Alberto Fernández a Mauricio Macri

En su alocución, el jefe de Estado criticó al esquema de créditos UVA llevado adelante por el gobierno del ex presidente, Mauricio Macri. “Alguien creyó que esto se arreglaba con créditos como los UVA. Y así accedieron a un montón de problemas”, sostuvo sobre los adjudicatarios que acumularon deudas millonarias.

Luego, destacó la importancia que tiene el estado. “Debemos rescatar el sentido del estado. Mucho tiempo estuvieron hablando del estado como una carga para los argentinos. Pero siempre aparece poniéndose al lado del más débil”, dijo Fernández.

“Llevamos más de diez mil casas entregadas, que estaban virtualmente terminadas en 2015 y no se entregaron. Tal vez para no decir quien las hizo”, lanzó de nuevo contra Mauricio Macri en referencia a casas que no se entregaron durante la gestión de Cambiemos en el gobierno. Finalmente, especificó números que el gobierno planea respecto a las viviendas para este año y afirmó que “Vamos a terminar el año con más de 100 mil casas en construcción”.

Durante la ceremonia entregó terrenos de manera simbólica; firmó diversos convenios con la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Mercedes, y anunció acuerdos específicos con diferentes municipios de todo el país.

Líneas de crédito para construcción y compras de lotes

En el marco de otorgar créditos para construcción y compras de lotes, el Ejecutivo busca profundizar las diferentes líneas del Procrear II y, en los últimos siete meses, lanzó el programa federal Casa Propia - Construir Futuro para la generación de 264 mil soluciones habitacionales en todo el país, según difundió la Casa Rosada.

A su vez, se sortearon los nuevos Créditos Casa Propia para refaccionar y construir viviendas; y se presentó el nuevo Programa Reconstruir para finalizar la construcción de 55 mil viviendas paralizadas o abandonadas durante la gestión anterior.

Créditos para la vivienda

Cuando Alberto Fernández anunció el programa de construcción y créditos para vivienda en diciembre pasado para la provincia de Buenos Aires expresó: "Si ser populista es pensar en los que menos tienen y más necesitan, entonces soy populista. Pongan el título que quieran", afirmó.

El presidente encabezó la semana pasada el acto en el que entregó la vivienda número diez mil en el partido bonaerense de San Martín, en el marco del programa Casa Propia del ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

En ese contexto, Alberto Fernández indicó que "a fin de año vamos a estar construyendo más de 100 mil casas como éstas”, en el marco del programa “Casa Propia” que lleva adelante construcciones en todo el país.

El pasado 18 de mayo se realizó el último sorteo de más de 71.000 créditos para refacción y construcción de la nueva línea Créditos Casa Propia, durante una transmisión en vivo por la Televisión Pública.

De acuerdo a lo trascendido, esta nueva línea brindó en total 65.000 créditos personales a tasa cero para la compra de materiales y contratación de mano de obra, y otros 22.000 créditos hipotecarios para la construcción de vivienda nueva de hasta 60 metros cuadrados de superficie en lote propio.