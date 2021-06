El actor Gino Renni fue internado por coronavirus pese a tener las dos dosis de la vacuna

Gino Renni, que este lunes está cumpliendo 78 años, se encuentra internado por complicaciones derivadas del coronavirus. El actor confirmó que se contagió tras haber recibido las dos dosis de la vacuna Sinopharm. “Empecé con los síntomas la semana pasada. Tenía catarro y el sábado comencé a levantar temperatura (37.6), el domingo a la mañana llegué a 38 y por la tarde llegué a casi 39″, relató.

“Mi médico me dijo que me hisope y me haga una tomografía bueno acá estamos...”, dijo Renni que se encuentra en una sala común del piso COVID del Instituto del Diagnostico. “Tengo una neumonía bilateral aparentemente leve y estoy siendo tratado con oxigeno y un anticoagulante”, explicó el querido actor.

Tras unas horas de internación, uno de los protagonistas de la saga Bañeros está respondiendo al tratamiento inicial. “Cuando llegué tenía entre 92 y 93 de oxigeno en sangre y ahora alcancé los 98 y la temperatura está en 36.6″, agregó. Sin embargo, Gino manifestó: “Estoy preocupado y decaído, y festejando un cumpleaños distinto. En las próximas horas mi médico me dirá como seguimos”.

Gino Renni protagonizó grandes éxitos en el cine, el teatro y la televisión argentina. Fue parte de la famosa Brigada explosiva y Bañeros de las películas de humor de los ’80, interpretó a Foderone en Mesa de noticias del viejo ATC y hasta fue corista de Susana Giménez. Lleva más de 60 años de actividad en el mundo del espectáculo.

Recordemos que las vacunas del laboratorio chino Sinopharm lograron contener exitosamente el Covid-19, según un estudio publicado en el Journal of the American Medical Association (JAMA, por sus siglas en inglés) una prestigiosa revista médica estadounidense.

Las dos vacunas de virus inactivado desarrolladas por Sinopharm (una con la cepa HBO2 o BBIBP-CorV que adquirió la Argentina, desarrollada por el Instituto de Productos Biológicos de Beijing, y la WIV04 desarrollada con la cepa de Wuhan), previnieron las infecciones sintomáticas en un 78,1% y un 72,8% respectivamente, en coincidencia con lo anunciado por la farmacéutica estatal.

Ninguno de los voluntarios a los que se les administró la vacuna activa desarrolló una enfermedad grave, en comparación con dos de los que recibieron el placebo. Los resultados se enviaron inicialmente a JAMA el 17 de marzo, según informó la filial de Sinopharm, China National Biotec Group, en un comunicado.

(Fuente: Infobae)