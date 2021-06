Vidal reconoció que Macri le pidió que sea candidata en la Provincia

La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal reconoció que el ex presidente y fundador del PRO, Mauricio Macri le pidió que sea candidata en Provincia. Durante una entrevista en el programa La trama del Poder, la ex funcionaria fue consultada acerca de por qué le cuesta tanto tomar la decisión de ser o no candidata en las próximas elecciones y en qué distrito, a lo que respondió que "no es una decisión tan fácil".

"Yo pasé la mitada de mi vida en la Capital, nací en Capital, fui vice-jefa de gobierno, fui ministra de gobierno de la Ciudad y la otra mitad de mi vida la pasé en la Provincia; tuve a mis hijos ahí, fui gobernadora, la recorrí cuatro veces durante seis años, así que no es una decisión fácil y me lleva tiempo tomarla", añadió.

En ese sentido, Vidal sostuvo que "tampoco creo que sea urgente tomarla, sí siento que Juntos por el Cambio no es el que estaba en 2015: hoy hay 58 intendentes, hay mayoría de la oposición en el Senado y en la Legislatura, hay representación en el Congreso Nacional que no teníamos, hay otra fuerza mucho más consolidada y con muchos liderazgos".

"Yo ya hice un compromiso que tiene que ver con que yo voy a poner el cuerpo igual, sea o no sea candidata voy a estar en la campaña, y voy a estar defendieno en lo que creo", agregó Vidal.

Al ser cosultada sobre si escierto que Macri le pidió que sea candidata en la Provincia, Vidal respondió: "Él me ha dicho que prefiere que sea candidata en Provincia, y yo lo escucho. Me interesa su opinión como la de otros referentes y dirigentes de Juntos por el Cambio con los que me he reunido y he escuchado porque me parecen personas valiosas".

"En última instancia -reflexionó- voy a decidir yo y no en función ni de favorecer a alguien ni de ir contra alguien sino en función de mis convicciones, como hice siempre".

En otro pasaje de la entrevista, la ex funcionaria fue consultada sobre su tibieza a la hora de manfiestarse públicamentre sobre un supuesta tibieza en sus últimas declaraciones públicas, a lo que respondió: "Si hay algo que no me siento es tibia, nunca me sentí una tibia en política; sí creo que no hace falta agredir ni levantar la voz para defender lo que uno cree".

"Firmeza tiene que ver con defender a la gente frente a situaciones que nunca se enfrentaron, sacar privilegios… para mi firmeza es terminar con la reelección de los barones del Conurbano. Hoy no hay más Barones del Conurbano, en el 2023 se van a ir todos los intendentes o la mayoría de ellos".

Ante la consulta sobre si ve posibilidades de que se modifique esa ley que se aprobó durante su mandato al frente del gobierno bonaerense, Vidal expresó que "la primera buena señal es que nadie en la Legislatura de la provincia se anima a votar una Ley que lo deroge, eso quiere decir que la sociedad ya dejó claro lo que quiere y espero que la política la sepa escuchar".