Director del fondo COVAX dijo que el Gobierno le pidió que no enviara vacunas Pfizer

El Fondo COVAX, el mecanismo creado por la OMS para distribuir de manera equitativa vacunas contra el coronavirus en todo el mundo, confirmó hoy que el Gobierno de Alberto Fernández le solicitó que no mandaran dosis de Pfizer entre los envíos dirigidos al país. Así lo confirmó Santiago Cornejo, el director de ese organismo para América Latina, en una sesión académica organizada por el Grupo Joven, el Comité de Salud Global y Seguridad Humana y el Grupo de Trabajo para la Cooperación al Desarrollo del Consejo Argentino de Relaciones Internacionles (CARI).

En ese contexto, la diputada nacional por Mendoza Claudia Najul (Juntos por el Cambio) le consultó a Cornejo sobre el vínculo de la Argentina con el mecanismo COVAX, que busca garantizar el acceso global a las vacunas contra el coronavirus. Y la respuesta del directivo fue tajante: el Gobierno argentino rechazó la oferta de dosis de Pfizer puestas a disposición a través de esta iniciativa, que es impulsada por la OMS y apoyada por 190 países.

“Los países que se autofinancian tienen dos modelos, uno de compra comprometida y otra de compra opcional. Argentina es compra opcional. Entonces nosotros antes de firmar un acuerdo con cada compañía farmacéutica le damos la posibilidad al país de decidir si quiere que sumemos a la demanda en ese acuerdo. Si el país dice que no, obviamente eso no significa que van a recibir menos dosis de nosotros, sino que no van a recibir de ese candidato”, comenzó explicando el director del fondo COVAX para América Latina.

Luego, insistió en que en el caso de “Argentina es opcional” y concluyó: “Entonces antes de hacer cada acuerdo le preguntamos a Argentina y a los países opcionales si quieren acceder a esa vacuna. Y en el caso de Pfizer nos han dicho que no”.

La confirmación sobre la negación del Gobierno argentino se da en un marco global sumamente complicado para acceder a las dosis y con la segunda ola golpeando fuertemente en la Argentina. Sin ir más lejos, el Ministerio de Salud de la Nación difundió este martes otro reporte epidemiológico con cifras preocupantes: se registraron 641 muertes y 35.355 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Con estos datos, el total de casos desde el inicio de la pandemia asciende a 3.817.139 y las víctimas fatales son 78.733.

EL GOBIERNO NIEGA LAS ACUSACIONES

El gobierno nacional negó los recientes dichos del director de COVAX para América Latina, Santiago Cornejo, y en un comunicado del Ministerio de Salud solicitó la aclaración “urgente” de sus declaraciones.

En un comunicado que buscó desmentir al director de COVAX se aclara que sí se avanzó en el proceso de compra a través de dicho procedimiento y que Argentina se incorporó al mecanismo mediante la “compra opcional, un modelo que no garantiza poder elegir proveedores, sino que lo que permite el uso de la opción es excluirse de una negociación con un determinado proveedor, manteniendo la capacidad de recibir la parte completa de las dosis comprometidas”.

En ese contexto describe que la Organización Mundial de la Salud anunció una primera ronda de asignación de vacunas de Astrazeneca y, a principios de febrero, anunció una distribución excepcional de 1,2 millones de dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech, cuya entrega se había previsto durante el primer trimestre de 2021. Detalla que la “preasignación de dosis para Argentina era de 182.520”.

Desde el Gobierno resaltaron que Argentina “nunca envió el Anexo 3, único procedimiento para excluirse del proceso de compra dentro de COVAX”. De manera que argumentan que el país “no solo no se excluyó en ninguna de las dos ventanas de compra, sino que fue COVAX el que excluyó a la Argentina”. La justificación es que pese a las negociaciones el macanismo “no consiguió condiciones de compra legalmente viables” para el país.

Según la Casa Rosada, dado que Argentina y Pfizer nunca llegaron a un acuerdo sobre estos puntos, “COVAX decidió dejar afuera finalmente a Argentina de la segunda ventana de ese laboratorio ya que no podía garantizar requisitos que fueran distintos de las negociaciones bilaterales”.

En ese sentido, desde el gobierno difundieron dos cartas destinadas a las autoridades del mecanismo COVAX fechadas en enero de este año en las que señalan que no conocer los detalles del convenio bilateral de comprar ” coloca a la Argentina en una situación inadmisible de contratación”.

En síntesis, los motivos por los cuales no se alcanzó un acuerdo en el marco del mecanismo son los mimos que explican la imposibilidad de alcanzar un acuerdo bilateral directo: las cláusulas vinculadas con el supuesto de negligencia como excepción a la indemnidad en el artículo 4 de la Ley 27.573 y la limitación de bienes impuesta por el artículo 3 de la misma ley, que a entendimiento de Pfizer tornan prácticamente imposible la ejecución de la indemnidad.

Fuente: Infobae