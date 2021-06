Enfermero del Municipal: "Trabajamos incansablemente y la situación no se revierte"

Matías Bellusci es enfermero en Hospital Municipal y su opinión es un reflejo de la situación que atraviesa el personal de salud en medio de la pandemia de coronavirus. Tiene más de 13 años trabajando y este martes comentó que la guardia del recinto sanitario estaba "totalmente llena, mucho más que la semana pasada, los casos van aumentando".

"Trabajamos incasablemente y la situación no se revierte. Podemos poner lo mejor de nosotros y no alcanza, no damos abasto, está totalmente abarrotado el Hospital Municipal. Hoy fue uno el peores día de la pandemia ", dijo en el programa Nunca es Tarde, que se transmite por La Brújula 24.

Días atrás Bellusci publicó en Facebook, lo que el llamó una "catarsis" y allí expresó el cansancio que siente frente a la situación. Su comentario acumula a la noche del martes más de 300 reacciones, 101 comentarios y ha sido compartido 189 veces.

El enfermero agregó que "todo los días supera el número del día anterior. La gente no entiende y una vez que está internada se da cuenta, de que se viven dos realidades diferentes".