Qué permiso deben solicitar los trabajadores de los comercios no esenciales

El municipio aclaró en las últimas horas cuál es el permiso que deben tramitar aquellos trabajadores de rubros no esenciales que igualmente deben presentarse en sus respectivos lugares de trabajo para armar pedidos que luego serán retirados por el cliente o llevados a su domicilio particular bajo la modalidad delivery.

Esta mañana, el intendente Héctor Gay mantuvo una reunión con la Cámara del Comercio, quien previamente había solicitado a través de un escrito el esclarecimiento de la modalidad de trabajo de los comercios no esenciales, en base al DNU 334/2021 publicado por el gobierno nacional el pasado viernes.

En el artículo 5, el decreto señala las "otras excepciones para circular sin uso de transporte público”, y en el inciso número 10 nombra la “venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas a través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio o retiro. En ningún caso podrán abrir sus puertas al público”.

Las personas que deben circulan para cumplir con la actividad comercial no esencial podrán hacerlo con normalidad, dentro del horario permitido y descargando el permiso en la aplicación Cuidar, correspondiente al Ministerio de Salud de la Nación.

"El inconveniente surgía cuando debían presentar el permiso ante la policía. Por eso, realizamos esta aclaración. Estos trabajadores deben tramitar el permiso y en el mismo figurará que son trabajadores no esenciales. Con ese permiso podrán circular, siempre respetando el horario permitido", mencionaron desde la municipalidad.

Cabe aclarar que los comercios no esenciales pueden trabajar bajo la molidad delivery y take away, en el horario de 9 a 18 horas.