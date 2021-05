Marchan en Bahía contra la cuarentena estricta

Con una caravana de autos y un recorrido a pie desde el Teatro hasta la Plaza Rivadavia se realizó en Bahía Blanca la protesta convocada por redes sociales contra las recientes medidas de restricción que aplica el gobierno nacional para frenar la expansión del coronavirus.

Varios sectores de la ciudad coincidieron para expresar su descontento, según se podía leer en los carteles que dejaron pegados en la entrada del Municipalidad.

"¡Que las escuelas sean lo primero en abrir", decía uno de los mensajes y otro expresaba que "es fácil decirles a los feriantes, gasistas, electricistas, albañiles y muchos más que no salgan de su casa. No cobramos un sueldo por mes, es el día a día. ¿Qué le digo a mi familia, hoy no comés?"

Los manifestantes se juntaron en el Teatro Municipal y bajaron por Sarmiento, dieron vuelta a la Plaza Rivadavia y estuvieron frente a la Municipalidad dejando sus mensajes, así como velas encendidas.

"Cerrame lo que me da de comer y cerrame todo lo que me cobrás: no te pago más la luz, el teléfono, el alquiler, ni autónomos, ni cargas sociales, ni IVA, ni ganancias, ni bienes personales, ni patente, ni impuesto municipal, ni seguro, ni ningún otro impuesto que se te cante cobrarme. ¡No te pago nada y ahí estamos a mano!", decía un cartel firmado por la Unión de Gimnasios Argentinos.

Esta protesta fue convocada a través de las redes sociales con carácter nacional y se cumplió en varias partes del país, a pesar de las estrictas medidas de confinamiento que entraron en vigencia el sábado pasado.