"Hubo inadaptados que no respetaron las normas y eso nos perjudicó a todos"

Francisco Cosca, presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y afines de Bahía Blanca, analizó la dura situación que atraviesa el sector, teniendo en cuenta una nueva etapa de confinamiento en todo el país.

En diálogo con el programa "Bahía Hoy", que se emite por LA BRÚJULA 24, recordó que "abril, mayo y parte de junio estuvimos absolutamente cerrados, de hecho hubo un hotel que estuvo 95 años abierto de corrido y esta fue la primera vez que tuvo que cerrar. Pero todo se hizo con responsabilidad, colaboramos con los protocolos, trabajamos junto a la Municipalidad para cuidar la salud de la población".

"No todo el mundo actúa de la misma forma, siempre hubo alguna actitud colateral de inadaptados que no se pueden adaptar a las normas y eso nos trajo consecuencias para todos, como restringir espacios", sostuvo el profesional. Y ejemplificó: "Hoy escuchaba que hablaban de alguna localidad en Buenos Aires en la cual pusieron una multa de más de 300 mil pesos, que para un particular puede ser mucho, pero en ese caso creo que es bajo".

"En definitiva, lo que no entra por la razón, tiene que hacerlo por la sanción", aseveró.

Y consultado sobre lo que dejó el verano pasado, manifestó que "en los lugares turísticos, donde se funcionó normalmente, se recuperó un poco. Pero nosotros, que somos lugar emisor de turismo, apenas nos sirvió para trabajar nivelado, pero no para recuperar. Eso generó una suerte de entusiasmo, creyendo que la situación se iba a superar, y ahora vemos que la situación es muy dura".

"En el caso de los restaurant ni hablar, invitar a la gente a consumir al aire libre con la temperatura que tenemos es imposible, la gente pierde el entusiasmo de salir", comentó.

Ayuda del Estado. "Aparentemente va a darnos alguna respuesta para pagar sueldos, han venido cumpliendo, aunque el porcentaje del subsidio no ha sido satisfactorio para el 100%. Algunos los hemos recibido y eso nos permitió sobrevivir, las exigencias de documentación para presentar son muy importantes y no todo el mundo pudo cumplirlas".