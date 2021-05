Hartos de una pérdida de agua en la calle, padre e hijo arreglaron un caño roto

Cansados de padecer una pérdida de agua que comenzó en el mes de febrero, y de reclamar en reiteradas oportunidades, dos vecinos del barrio 1° de Mayo tomaron la iniciativa de repararla por cuenta propia.

Precisamente, hablamos de padre e hijo, quienes decidieron dejar de esperar que llegara una correspondiente solución y agarraron las herramientas para encargarse ellos del asunto. El lugar en cuestión es la intersección de las calles Catamarca y Avenida Buenos Aires, donde se generaba una importante laguna.

Según denuncian los afectados, lógicamente, la rotura del caño provocó una falta de presión en el suministro. “Varios vecinos ya nos hemos comunicado con ABSA, como tengo planta alta me perjudicaba más porque no me subía el agua”, explicó Gerardo (hijo), en diálogo con la redacción de LA BRÚJULA 24.

“Hemos llamado a la empresa, pero nunca pasó nada, venimos desde hace varios meses con esta pérdida. Empezó de a poquito, pero ya ahora no estaba saliendo nada, era bastante el agua que se estaba perdiendo y mi vecino era el más afectado porque abría la canilla y salía directamente con barro”, indicó.

La tarea no fue nada fácil, pero finalmente Gerardo junto a Pedro, su papá, lograron solucionar el problema. “El caño estaba rajado, se partió y al menos ahora quedó bien. Lo único que no entiendo es por qué ABSA no usa materiales más resistentes”, concluyó el hijo.