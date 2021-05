"El gobierno debería subsidiar vuelos para que la gente se vacune en el exterior"

En la previa de la inauguración del Centro Cívico de la Ucede en Bahía Blanca, José Luis Espert (recuperado luego de transitar un cuadro de coronavirus) se expresó esta mañana en LA BRÚJULA 24 con relación al manejo de la pandemia, luego de los anuncios que realizó anoche el presidente Alberto Fernández, con medidas más restrictivas para procurar un descenso en la cantidad de contagios y muertes por la pandemia.

"Los cierres del gobierno son animalescos y se proponen a tontas y a locas. Esto viene mal parido desde 2020, cuando el ministro Ginés González García negaba el Covid, aquello fue una gran chantada. El año pasado debieron aislarse solo a los infectados para que el virus dejara de circular. Faltaron testeos masivos y ahora se suma que no hay vacunas cuando sobran en todo el mundo", disparó el economista, en el inicio de su charla con el periodista Germán Sasso.

Y amplió sus críticas al gobierno actual: "La única alternativa que tienen es encerrarnos. Fueron y son inútiles. Lo que les pido es que no les cobren impuestos a la gente. Con la ayuda no hacemos nada. El demente de Kicillof aumentó la patente de los autos un 50%. El gobierno debería colocar las pocas vacunas que tiene a pobres, ancianos y pacientes de riesgo, subsidiando pasajes de Aerolíneas Argentinas para que el resto se vacune en el exterior. Hoy un pasaje vale 350 mil pesos".

"Para qué están las embajadas argentinas en el mundo. Dónde están para conseguir las vacunas. Estados Unidos está regalando dosis de AstraZeneca. Uno no insta a que la gente no cumpla con la cuarentena. Solo planteo la necesidad de una respuesta más constructiva que supere el encierro. Si el gobierno inútil te deja adentro por no testear ni vacunar, que no te conformen con una mínima ayuda", resaltó Espert, en otro segmento de la entrevista radial.

Sobre la apertura de las aulas, propuso: "Con los test rápidos a los chicos por un par de semanas se evitaba suspender las clases presenciales. Tampoco lo hicieron. Cumplamos las medidas animalescas del gobierno, pero no compremos el pescado podrido que nos vendieron. El gran desastre del sistema epidemiológico viene de Kicillof y lo digo a nivel país, por su cercanía con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner".

Más de Espert

"Hay que salvar al sector privado para darle empleo a la gente. La explosión de personas en situación de calle se explica porque el gobierno el año pasado encerró a enfermos y sanos. No alcanza con un IFE o un ATP. El gobierno nos está fundiendo, miles de actividades quedan truncas en estos próximos días".

"Cuando termine la peste, no tenemos idea de con qué país nos vamos a encontrar. En el Conurbano, el 75% de los pibes son pobres. Argentina, si sigue así, se va a convertir en la villa miseria más grande del mundo. Antes de esa pandemia, el país venía muy mal desde hace décadas. Del 70 para acá, seis planes económicos, todos terminaron en crisis. En 50 años, nada se hizo bien. Estamos viviendo un genocidio socio-económico".

"Hay una maldita trinidad que es la sustitución de importaciones, un Estado elefantiásico y que 6 millones de trabajadores estén en negro. La santísima trinidad es la que se vive en países que viven bien: un país con empresas que puedan competir con el resto del mundo, bajos impuestos y formalización del empleo. Si no hacemos estas tres cosas, no nos quejemos si nos va mal".

"Lo que propongo ni siquiera es original, es copiar lo que hacen los países a los que les va bien. Los políticos que gobernaron son unos fracasados por el país que nos dejan. Conmigo, como Presidente, habrá un mandato para cambiar las leyes laborales en favor de la gente".

"La ley electoral es un desastre, hay que reformar el sistema de salud y la educación, pero son parte de un problema más grande. Que la gente sepa que este año no se elige Presidente. El enemigo a derrotar es el kirchnerismo, en especial el de la Provincia donde Kicillof es el responsable. Propuse que todos los no K vayamos a una PASO para derrotar al kirchnerismo. Si nadie acepta, iremos por afuera, pero creo que es importante la interna".