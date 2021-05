Detienen a uno de los presos que se había fugado de la cárcel de Tres Arroyos

Javier Moises Gorostegui, uno de los cinco presos que el pasado 6 de mayo se habían logrado escapar de la cárcel de Tres Arroyos, fue detenido en las últimas horas, luego de un allanamiento.

Fuentes de la DDI mencionaron que Gorostegui fue encontrado luego de un operativo llevado a cabo en Alem 1.030, donde también se secuestró un revolver calibre 32, con 4 municiones y teléfono celular.

Los otros cuatro detenidos que siguen siendo intensamente buscados son Yoel Gorostegui, Franco Damián Soto Acevedo, Jesús Stanicia y Julio Daniel Moran, quienes estaban arrestados por los delitos de robo con uso de arma, hurto y resistencia a la autoridad.

Para fugarse, los detenidos cortaron los barrotes del techo del patio abierto de la dependencia y luego continuaron la huida por patios linderos a la seccional.

Días atrás, Miguel Ángel Degiuseppe, víctima de uno de los detenidos que aún no pudo ser encontrado, relató su cruda experiencia su historia en LA BRÚJULA 24.

"Me mordió la panza y me pegó cinco puntazos en la espalda. Me enteré al otro día de que tenía HIV, fui al hospital y me empezaron a hacer el tratamiento. Me explicaron que no pueden pasar las 72 horas, y por suerte no pasaron más de 12. Ahora me dicen que el riesgo es mínimo, por el medicamento que me dieron", recordó.