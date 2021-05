"Con mi gobierno se había acabado la joda"

La exgobernadora María Eugenia Vidal habló esta mañana con el periodista Germán Sasso, en el aire de LA BRÚJULA 24 y abordó varios temas ligados a la actualidad, pero también a su gestión.

Primero, consultada respecto de su presente, la ex mandataria contó que "estoy muy bien, extrañando mucho Bahía", y afirmó que "espero pronto ir con mi libro cuando todas estas restricciones se superen y volver a darnos un abrazo".

Sobre una eventual candidatura, comentó que "todavía no lo decidí, no es una decisión fácil de tomar, pero igual voy a ir a Bahía Blanca porque me encantaría volver y recorrer muchos de los lugares que visité como gobernadora".

Luego, habló del país y la provincia, en plena pandemia. "Creo que la Argentina y Buenos Aires duelen, porque hoy tenemos más dificultades de las que había en diciembre de 2019, con mucha más pobreza, perdida de trabajo, hambre escandalosa. Y también hay problemas que antes no estaban em discusión, como si los presos tienen que salir de la cárcel por la pandemia o si las escuelas tienen que estar o no abiertas".

"Todavía no sabemos cuál es el rumbo, no conocemos cuál es el plan que propone el Gobierno para salir adelante y a todos nos genera muchísima incertidumbre", apuntó.

Más de Vidal en La Brújula 24

Alberto Fernández y la negociación con el Fondo. "Creo que legar a un acuerdo con el Club de París y el FMI es importante porque no podemos estar en default con el mundo, pero igual de importante es tener un plan económico que nos permita pelear contra la inflación, generar trabajo, bajar la pobreza. Eso también es parte de l urgente, de lo que no puede esperar".

La Provincia. "Yo hablo por lo que me cuentan los bonaerenses, y me dicen que la inseguridad volvió. Nosotros habíamos cerrado la gestión con una reducción de más del 30 por ciento en los homicidios y 50 en secuestros extorsivos, eran datos. Hoy esas estadísticas de inseguridad están subiendo, hoy falta más trabajo, hoy tenemos que enfrentar el problema de la inflación, hace varios meses que venimos así y ese es el peor impuesto que nos toca a todos".

"Es importante que hagamos un plan que incluya el acuerdo de todos los espacios, el problema de Argentina es muy complejo. Un solo gobierno no lo va a poder resolver, ojalá el presidente nos convoque para que lo ayudemos".

Grieta. "Es solo funcional a los que quieren hacer política con comodidad, no logrando que los voten porque son mejores, sino mostrando que el otro es malo. Yo no me paro en ese lugar, porque con la grieta no se hacen rutas y no se resuelve la inflación. La gente está harta de vernos pelear y requiere respuestas concretas más allá del espacio que ocupemos. Yo voy a trabajar para que la grieta no sea cada vez más profunda y sobre todo en temas centrales como puede ser la pandemia. No puede haber mezquindad".



Interna en Cambiemos, posiciones. "Me hace reír cuando me dicen que soy una paloma, porque las batallas que di siendo gobernadora no creo que las haya podido dar de esa manera. Ustedes en Bahía lo saben bien, que me enfrenté con muchos mafiosos. No me tembló el pulso. Creo que esto no se trata de eso, no hay que confundir diálogo con tibieza, los valores no se negocian. Los argentinos hoy necesitan respuestas".

Macri. "Creo que Mauricio ha tenido un rol importante, de hecho dijo que no será candidato y eso no quiere decir que no haga política activamente, es uno de los líderes de Juntos por el Cambio, y está muy bien".

Causa UOCRA. "Me alegro que la Justicia siga avanzando, los bahienses que se levantan todos los días a trabajar, que no le sacan nada a nadie y pagan sus impuestos, necesitan sentir que están en una sociedad justa y que no da todo lo mismo. Me alegra que el juicio avance y espero que termine como tiene que terminar, con una condena para los que están involucrados".

Lo mejor y peor de su gestión. "La autocrítica la hice y está en el libro, es bastante dura. Si voy a mi gobierno yo diría que lo mejor fue el apoyo de los bonaerenses para enfrentar a los narcos, a los barras, a los sindicalistas mafiosos. Esa pelea no la di sola, la di con todos ustedes. Una pelea necesaria, que después siguió con el final de las elecciones indefinidas, con la eliminación de las jubilaciones de privilegio, con hacer que cada año la policía explique de qué vive".

"Había una percepción de que la joda se había acabado. Ahora lo que volvió es la inseguridad, evidentemente hay algunos actores que perciben que cometer delitos no tiene tanto costo como antes".

"Y en relación a lo peor, yo tengo bastantes críticas en torno a como lleve adelante el conflicto docente en 2018, que fue muy largo y generó incertidumbre innecesaria a los chicos y docentes".