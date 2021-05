Horarios de la segunda fecha del año en Concepción

Así serán los horarios de la segunda fecha del año del TopRace que se presenta este fin de semana en el Autódromo de Concepción del Uruguay junto al CARX RallyCross.

Entre el 14, 15 y 16 de mayo el TopRace volverá a visitar el Autódromo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos por la segunda fecha del campeonato 2021 que se puso en marcha el pasado 4 de abril en el Gálvez, con la victoria de Marcelo Ciarrocchi en el TRV6, Diego Verriello en el TopRace Series y Martín Farfala en el TopRace Junior.

La última visita de la categoría al circuito entrerriano fue el pasado 19 y 20 de diciembre de 2020 por la 6° y 7° fecha que dejó los triunfos en el TRV6 de Matías Rossi con Toyota Camry y Diego Azar con el Chevrolet Cruze. En las series Franco Morillo cantó victoria en las dos finales mientras que Thomas Micheloud fue el amplio dominador en el TopRace Junior.

El formato de carrera para el TRV6 este fin de semana será especial con una clasificación, sprint con grilla invertida a los 8 primeros de la "qualy" mientras que la final contará con una grilla con los 8 primeros de la clasificación del sábado y desde el 9° puesto en adelante se ubicarán como terminaron en el "sprint". Para el TopRace Series y TopRace Junior será una carrera regular.

Así serán los horarios de la segunda fecha del año:

VIERNES 14.05.2021

07:30 hs. TRV6 // TR Series // TR Junior APERTURA DE ACREDITACIONES

10:00 a 12:00 hs. TRV6 // TR Series // TR Junior INSCRIPCIÓN TOP RACE/COMPRA DE

NEUMÁTICOS NUEVOS

11:00 a 17:00 hs. TRV6 // TR Series // TR Junior VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

12:00 a 12:30 hs. TR SERIES ENTRENAMIENTO NO OFICIAL

12:35 a 13:05 hs. TOP RACE JUNIOR ENTRENAMIENTO NO OFICIAL

13:10 a 13:40 hs. TRV6 ENTRENAMIENTO NO OFICIAL

14:00 a 17:00 hs. TRV6 // TR Series // TR Junior VERIFICACIÓN TÉCNICA

14:00 a 17:00 hs. TRV6 // TR Series // TR Junior SELLADO DE NEUMÁTICOS

14:00 hs. TRV6 // TR Series SORTEO DE NEUMÁTICOS NUEVOS

14:00 hs.. TR JUNIOR REUNIÓN VIRTUAL OBLIGATORIA

14:30 hs. TR SERIES REUNIÓN VIRTUAL OBLIGATORIA

15:00 hs. TRV6 REUNIÓN VIRTUAL OBLIGATORIA

18:00 hs. CIERRE DE ACREDITACIONES

18:00 hs. CIERRE DEL RECINTO TÉCNICO

SÁBADO 15.05.2021

07:00 hs. APERTURA DE ACREDITACIONES

07:30 hs. APERTURA DEL RECINTO TÉCNICO

08:00 a 08:20 hs. TR SERIES ENTRENAMIENTO 1 GRUPO B

08:25 a 08:45 hs. TR SERIES ENTRENAMIENTO 1 GRUPO A

08:50 a 09:10 hs. TR JUNIOR ENTRENAMIENTO 1

09:15 a 09:45 hs. TRV6 ENTRENAMIENTO 1

10:00 a 10:20 hs. TR SERIES ENTRENAMIENTO 2 GRUPO B

10:25 a 10:45 hs. TR SERIES ENTRENAMIENTO 2 GRUPO A

10:50 a 11:10 hs. TR JUNIOR ENTRENAMIENTO 2

11:30 a 11:40 hs. TRV6 CLASIFICACIÓN

11:45 a 11:50 hs. TRV6 CLASIFICACIÓN (1º al 5º)

12:15 a 12:25 hs. TR JUNIOR CLASIFICACIÓN

12:30 a 12:40 hs. TR SERIES CLASIFICACIÓN

12:45 a 12:50 hs. TR SERIES CLASIFICACIÓN (1º al 5º)

14:15 hs. TR SERIES APERTURA DE BOXES

14:20 hs. TR SERIES CIERRE DE BOXES

14:25 hs. TR SERIES VUELTA PREVIA

14:30 hs. TR SERIES SPRINT 7 VTAS.

14:50 hs. TRV6 APERTURA DE BOXES

14:55 hs. TRV6 CIERRE DE BOXES

14:57 hs. TRV6 VUELTA PREVIA

15:00 hs. TRV6 SPRINT 7 VTAS.

15:20 hs. TR JUNIOR APERTURA DE BOXES

15:25 hs. TR JUNIOR CIERRE DE BOXES

15:27 hs. TR JUNIOR VUELTA PREVIA

15:30 hs. TR JUNIOR SPRINT 5 VTAS.

18:30 hs. CIERRE DEL RECINTO TÉCNICO/ACREDITACIONES

18:30 hs. CIERRE DE ACREDITACIONES

DOMINGO 16.05.2021

07:00 hs. INICIO DE ACTIVIDADES

07:30 hs. APERTURA DE ACREDITACIONES

08:15 hs. APERTURA DEL RECINTO TÉCNICO

09:15 a 09:25 hs. TRV6 ENTRENAMIENTO TANQUE LLENO

09:50 hs. TR JUNIOR APERTURA DE BOXES

10:00 hs. TR JUNIOR CIERRE DE BOXES

10:03 hs. TR JUNIOR VUELTA PREVIA

10.05 hs. TR JUNIOR CARRERA 20 MIN. + 1 VTA

10:35 hs. TR SERIES APERTURA DE BOXES

10:45 hs. TR SERIES CIERRE DE BOXES

10:47 hs. TR SERIES VUELTA PREVIA

10.50 hs. TR SERIES CARRERA 25 MIN. + 1 VTA

11:40 hs. TRV6 APERTURA DE BOXES

11:50 hs. TRV6 CIERRE DE BÓXES

11:55 hs. TRV6 VUELTA PREVIA

11.57 hs. TRV6 CARRERA 30 Min. + 1 VTA

FUENTE: TOP RACE