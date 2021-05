Ladrón detenido por vecinos: "La familia no quiere saber nada con él"

Sin lugar a dudas, la captura de un delincuente efectuada por un grupo de vecinos en Berutti al 1900 -incluso lo desnudaron-, generó conmoción. Y no es para menos; la imagen no es habitual.

Tal como informó anoche La Brújula 24, ladrón se llama Cristian Parra, tiene 35 años y cuenta con un frondoso prontuario en su haber. Es conocido en el ambiente y también en dicho sector.

Esta mañana, el móvil de la emisora se acercó al barrio Villa Miramar para intentar dialogar con los allegados de Parra, pero prefirieron no hacerlo. De todos modos, un vecino del lugar, que no quiso dar su nombre por temor, contó que "la familia no quiere saber nada con él porque no se quiere componer, sale y vuelve a hacer lo mismo siempre".

"Es un malandra bárbaro", detalló el hombre. Y dijo que "acá hace más o menos 3 años que no vive más. En realidad, nunca vivió con la familia, andaba dando vueltas por cualquier lado".

"No son todos iguales los Parra, los hermanos son todos laburantes, el más chico incluso está estudiando en la universidad", remarcó. Y cerró: "La mamá estuvo tres o cuatro días en terapia intensiva por culpa del hijo, porque se pone mal".