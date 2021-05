La pesadilla de una víctima: "Me mordió para contagiarme HIV"

Desde la semana pasada, los vecinos de Tres Arroyos viven atemorizados. Y no es para menos.

Es que aprovechando un descuido en plena madrugada, cinco peligrosos delincuentes se fugaron de la comisaría y, por el momento, nada se sabe sobre su paradero. Ellos son Javier Moisés y Yoel Gorostegui, Franco Damián Soto Acevedo, Jesús Stanicia y Julio Daniel Morán. Estaban detenidos por los delitos de robo con uso de arma, hurto y resistencia a la autoridad.

Miguel Ángel Degiuseppe es víctima de uno de ellos -Morán- y quiso contar su historia en diálogo con LA BRÚJULA 24. A principios del abril tuvo que vivir una verdadera pesadilla por culpa del malviviente, que luego sería capturado.

"Me mordió la panza y me pegó cinco puntazos en la espalda. Me enteré al otro día de que tenía HIV, fui al hospital y me empezaron a hacer el tratamiento. Me explicaron que no pueden pasar las 73 horas, y por suerte no pasaron más de 12. Ahora me dicen que el riesgo es mínimo, por el medicamento que me dieron", recordó.

"La intención de este delincuente era más que clara, hacerme daño", aseguró con indignación.

Y respecto del momento en que lo encontró en su casa, explicó: "Se subió al techo usando una escalera, con mi esposa estábamos mirando una película y escuchamos un ruido. Por suerte las nenas dormían. Fui al comedor y lo vi subido en el techo de mi habitación. Ahí le pegué el grito, él se largó por la escalera, lo corrí y lo alcancé en la esquina".

"Cuando lo quise reducir, sacó la cuchilla e intentó lastimarme, pero no pasó a mayores porque le puse el brazo. No evité los puntazos, pero sí que fuera grave. Yo lo sujeté fuerte, los vecinos actuaron rápido y le pudieron sacar la cuchilla. La policía llegó rápido por suerte, pero en el forcejeo fue cuando me mordió", apuntó.

Y dijo que "hace unos meses este mismo tipo le entró a robar a una vecina a punta de pistola y le puso el revolver en la cabeza al hijo, un chico que tiene un problema en la vista. Lo conozco de haberlo sentido nombrar, han tenido muchos problemas con él".